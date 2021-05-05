吃到飽會「偷偷減少」食材量？店員曝真實心聲：別為難人

舉凡提到慶功宴、吃大餐，不少台灣人第一個想到的就是「吃到飽」餐廳，其菜色豐富、選擇多元和高級食材等等優點，深受不少老饕喜愛，除了該怎麼吃才能回本是熱門話題外，也有顧客擔心「吃錯」白費時間、金錢，日前就有名吃到飽餐廳的員工分享了自己工作以來的心得與建議，文章曝光後掀起許多網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名女網友在社群論壇《Dcard》上分享幾項「

做為吃到飽餐廳員工的小小抱怨

」，她提到自己雖然是餐廳員工，但同時也是消費者，「所以我能理解客人想吃回本的想法，但我會點我們吃得完的量」。

原PO表示為了減少顧客想「回本」而狂點食材的浪費行為，「我相信

有些吃到飽會一次一次減少送過來的量」，但這畢竟是餐廳內部的規定，對此她也無奈呼籲「所以麻煩服務人員跟您說『我們這邊幫你上完後續再為你追加』的時候，放過他吧！餐廳規定的你為難他也沒用」。

▲吃到飽怎麼拿、怎麼吃才回本是相當熱門的話題，這名員工就透露身為吃到飽餐廳員工的心聲。（圖／取自pixabay）

此外，她也提到某些顧客會在用餐時間只剩最後半小時的最後加點時，詢問能否特別多點一些食材，這也讓身為員工的她相當頭痛「除去公司規定，您在最後點那麼多，您剩半小時你烤的完？」、「拜託不要在我們提醒時間快到時，在評論寫著我們趕您」。

基本上遇到「不用翻桌」的時段，原PO指出店員通常不會急著趕人走，所以建議民眾如果要享受吃到飽又想多坐一會的話，「要嘛您別假日來，要嘛您把接下來的時段承包下來」。文章一出也引起許多回應，有網友就留言表示「幸好我都挑人少的平日去又不浪費食物」、「吃到飽真的很看店家，遇過店家從頭到尾瘋狂漏單、惡意上菜上很少，最後都在等店員上菜，吃不飽但是氣飽的」、「吃到飽真的要挑常去的店家，或是平日人少的時段去」。（編輯：楊智傑）