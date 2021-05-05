YouTube「1類型」點閱常破百萬！觀眾全認了：莫名有魔力

由於智慧型手機的普及，近年來網路逐漸取代有線電視，成為民眾主流觀賞的媒體，其中YouTube更成為台灣不少民眾熱衷使用的線上影音平台，其演算法更是時常推薦用戶觀賞有興趣的影片，日前就有網友發現在YouTube眾多類型的影片中，其中1種主題的影片點閱率超高，更有許多上片不久就突破百萬點閱的紀錄，話題掀起眾人熱議。

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今（5）日有網友在PTT的

八卦版

上提到，自己每次點開YouTube觀看影片，時常會被演算法推薦許多關於料理、烘焙類型的影片，尤其是世界各國的特色美食、傳統小吃，拍攝者會將完整的做菜或烘焙的過程拍下來，「這種類型的片片點閱都超高，有的沒多久更是破百萬點閱！」，這也讓他不禁納悶提問「做這種影片CP值是不是超高啊？成本超低的？」。

▲網友發現拍攝做菜或是料理的影片經常吸引觀眾點閱。（示意圖／pixabay

文章一出吸引許多鄉民討論，其中就有許多觀眾一面倒坦言這類型的影片莫名療癒，更適合在用餐時間搭配觀賞，「其實就算不會做菜也會一直看」、「我每餐都配來吃啊，一天就至少看三部」、「看這種影片很療癒舒壓」、「會像中毒一樣一直看 不知道自己在幹嘛」。

▲ 一位專拍 台灣小吃美食的 台灣YouTuber 《Terry Films》在短短兩年內就突破百萬訂閱。（圖／翻攝《Terry Films》YouTube）

此外，也有網友點出點閱高的關鍵可能在於突破了語言隔閡，「街頭料理，背景店家純炒菜做飯燒烤，沒人聲也是一堆點閱」、「面向全球觀眾，ASMR系」、「料理就是最容易文化交流阿，你我都會對別國飲食文化有興趣」，「療癒而且沒有語言的限制」、「ASMR系全球無隔閡啊！拍店家拍得好也是有講究的」。（編輯：楊智傑）