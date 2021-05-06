「鹹酥雞攤百頁豆腐」特別香？她想吃急求 內行一招還原
台灣的小吃「鹹酥雞」炸得金黃酥脆，灑上胡椒粉再搭上九層塔香氣逼人，深受不少民眾喜愛，更是許多人的宵夜首選；對此，一名女網友在《Dcard》貼文提到，家附近的鹹酥雞攤，賣的百頁豆腐外表蓬蓬的，吃起來酥酥的，非常合自己口味，現在卻已經買不到了，很想自己炸看看，貼文曝光立刻引發熱議，釣出內行網友分享一招還原。
編輯中心/綜合報導
2021-05-06 11:43:39
原PO表示「不知道有沒有人吃過這種百頁豆腐呢？外表蓬蓬的，吃起來酥酥的，咬下去之後的感覺有點像是空心的」，以前家裡附近有一家鹹酥雞就是賣這種百頁豆腐，跟男友都覺得很好吃，可是現在已經倒了。
原PO苦惱地說「其他家也都吃不太到這種百頁豆腐，想請問有人知道這種空心的百頁豆腐自己動手炸的話，要怎麼弄呢？」因為男友一直很想吃，但是買不到了，想要自己親手炸給男友吃吃看。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我家附近還有耶，在彰化」、「百頁豆腐熱量超級高」、「百頁剛炸好都是蓬的，超市買切一切自己炸就可以了，知道百頁很肥啦，可是就很好吃啊，偶爾一次沒關係啦」、「我也一直在找這種炸百頁！吃到現在沒一家是符合我的期待的，唯一一家記憶中的好百頁又離我太遠」。
對此，一名曾在炸物店打工過的女網友回應「油溫一定要高喔，才能炸出蓬蓬的，我們店都切小正方體，大概2*2cm，然後要小心油爆」，按照這樣的方式，起鍋後就完美還原鹹酥攤的百頁豆腐了。（編輯：賴詠璿）