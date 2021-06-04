被偷走的那疫年／教育部補破網　2方案給留學生打強心針

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為了協助青年，教育部在去年疫情爆發時，就啟動安心就學方案，針對未能即時返台的學生彈性修業機制，其中即包括同步與非同步遠距教學、使用遠距教學教材或學習平台系統進行教學及討論，並應提供教師所需軟硬體設備、培訓教師進行遠距教學及支援數位助理（TA）等。
此外，由於國際疫情嚴峻，在國外就讀的台灣學生也能透過學習銜接措施，讓學習不中斷，包含協調國內大專校院提供旁聽課程、隨班附讀、修習推廣教育學分等學習銜接措施，由返台學生向國內學校提出申請。
教育部國際司表示，教育部各類獎學金受獎生，包括公費留學考試、留學獎學金、與世界百大合作設置獎學金等，因應疫情如擬暫時返台，經取得校方及指導教授同意，可依各獎學金契約書規定向駐外機構提出申請，教育部將以保障受獎生權益原則下優予同意。
因應全球疫情持續擴散，教育部也在去年7月15日公告，還未出國的公費留學獎學金受獎人配套措施，包含延後入學或入學後在台參與線上教學課程，以利受獎人安心規劃出國留學。
如今在疫情爆發的台灣，許多人已有感於「僅有遠距教學效果並不好」，再加上若是研究生，對研究品質的要求、缺乏與教授互動思考等，因此不少留學生選擇休學等待，不過時間不等人，隨著一年多過去，學生因為畢業、求職和繼續升學的需求焦慮不已，就算中央盡全力抱持彈性，但被偷走的2020再也無法被彌補。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。