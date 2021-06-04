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被偷走的那疫年／教育部補破網　2方案給留學生打強心針

▲教育部也早在去年端出包含延後入學或入學後在台參與線上教學課程等措施，儘管如此，2020新出國的留學人數依然驟降。（圖／NOWnews資料照）
▲教育部也早在去年端出包含延後入學或入學後在台參與線上教學課程等措施，儘管如此，2020新出國的留學人數依然驟降。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／專題報導

2021-06-04 05:00:00｜2021-06-04 17:08:42

2020年新冠肺炎疫情在全球肆虐，防疫成功的台灣則在2021年失守。其中，學生族群所受影響相當大，特別是計劃出國留學的青年。教育部也早在去年端出包含延後入學或入學後在台參與線上教學課程等措施，儘管如此，2020年新出國的留學人數，從往年的6000人跌到只有267人，可見這波疫情已令許多年輕人的人生計劃，不得不面臨停擺的窘境。

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根據教育部境外留學生統計，台灣留學生的出國人數每年都有增加。2016年時，有57956名學生在國外留學，2017年63270人、2018年67593人、2019年更達到71221人。但2020年時，整年度台灣新出國的留學生只有267人，這主要是受到海外疫情的影響，導致國外學校停課，更有國家拒發留學生簽證，讓台灣有意赴海外留學的青年，生涯計劃完全受阻，公費留學生當然也在範圍內。

為了協助青年，教育部在去年疫情爆發時，就啟動安心就學方案，針對未能即時返台的學生彈性修業機制，其中即包括同步與非同步遠距教學、使用遠距教學教材或學習平台系統進行教學及討論，並應提供教師所需軟硬體設備、培訓教師進行遠距教學及支援數位助理（TA）等。

▲教育部。（圖／記者林柏年攝，2020.08.24）
▲因應全球疫情持續擴散，教育部也在去年7月15日公告，還未出國的公費留學獎學金受獎人配套措施。（圖／NOWnews資料照）
此外，由於國際疫情嚴峻，在國外就讀的台灣學生也能透過學習銜接措施，讓學習不中斷，包含協調國內大專校院提供旁聽課程、隨班附讀、修習推廣教育學分等學習銜接措施，由返台學生向國內學校提出申請。

教育部國際司表示，教育部各類獎學金受獎生，包括公費留學考試、留學獎學金、與世界百大合作設置獎學金等，因應疫情如擬暫時返台，經取得校方及指導教授同意，可依各獎學金契約書規定向駐外機構提出申請，教育部將以保障受獎生權益原則下優予同意。

因應全球疫情持續擴散，教育部也在去年7月15日公告，還未出國的公費留學獎學金受獎人配套措施，包含延後入學或入學後在台參與線上教學課程，以利受獎人安心規劃出國留學。

如今在疫情爆發的台灣，許多人已有感於「僅有遠距教學效果並不好」，再加上若是研究生，對研究品質的要求、缺乏與教授互動思考等，因此不少留學生選擇休學等待，不過時間不等人，隨著一年多過去，學生因為畢業、求職和繼續升學的需求焦慮不已，就算中央盡全力抱持彈性，但被偷走的2020再也無法被彌補。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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