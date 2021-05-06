乾麵怎吃才內行？男「特殊習慣」被妻嫌噁心 老饕卻嗨了
乾麵是許多人經常吃的平民美食之一，看似簡單卻是經典長青的不敗小吃。不過每人吃乾麵的習慣不同，就有位男網友抱怨，自己的吃法被老婆嫌棄「噁心」，讓他不禁討拍詢問大家「到底是會不會吃啊？本來就是要這樣吃才好吃啊！」引發熱議，釣出許多老饕爭辯。
編輯中心/綜合報導
2021-05-06 22:24:18
有位男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文抱怨，透露自己昨晚到麵攤吃晚餐，乾麵吃完後原PO「習慣性的把剩餘肉燥倒進湯裡面吃」，而且連肉圓也是這樣倒，結果被老婆嫌棄說「好好的一碗湯幹嘛搞得這麼噁心啊！」
原PO無奈表示，「到底是會不會吃啊？本來就是要這樣吃才好吃啊！同類人可以出來支援一下嗎！」認同原PO懂吃的網友紛紛留言回覆說，「這樣很棒啊」、「本來就是這樣吃阿，不然要怎吃」、「這樣很好喝好嗎」、「正確吃法，哈哈哈哈」、「美味，懂吃」、「就是要這樣吃才完美啊」、「其實就只是不浪費」。
不過也有網友覺得，「如果是自己要吃的這樣沒話講，如果是跟老婆共食的這樣真的很噁」、「我家隔壁麵攤的廚餘桶裡，跟你這碗的成分差不多」、「真的很不喜歡不同的東西加在一起」、「我不行」、「好油喔，不敢吃」。（編輯：倪浩軒）