乾麵怎吃才內行？男「特殊習慣」被妻嫌噁心　老饕卻嗨了

▲有位網友抱怨，乾麵吃完後把剩餘肉燥倒進湯裡面吃，結果卻被老婆嫌棄很噁心，讓他很不服氣。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲有位網友抱怨，乾麵吃完後把剩餘肉燥倒進湯裡面吃，結果卻被老婆嫌棄很噁心，讓他很不服氣。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-06 22:24:18

乾麵是許多人經常吃的平民美食之一，看似簡單卻是經典長青的不敗小吃。不過每人吃乾麵的習慣不同，就有位男網友抱怨，自己的吃法被老婆嫌棄「噁心」，讓他不禁討拍詢問大家「到底是會不會吃啊？本來就是要這樣吃才好吃啊！」引發熱議，釣出許多老饕爭辯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有位男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文抱怨，透露自己昨晚到麵攤吃晚餐，乾麵吃完後原PO「習慣性的把剩餘肉燥倒進湯裡面吃」，而且連肉圓也是這樣倒，結果被老婆嫌棄說「好好的一碗湯幹嘛搞得這麼噁心啊！」

▲網友吃乾麵的習慣遭到老婆吐槽。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲網友吃乾麵的習慣遭到老婆吐槽。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
原PO無奈表示，「到底是會不會吃啊？本來就是要這樣吃才好吃啊！同類人可以出來支援一下嗎！」認同原PO懂吃的網友紛紛留言回覆說，「這樣很棒啊」、「本來就是這樣吃阿，不然要怎吃」、「這樣很好喝好嗎」、「正確吃法，哈哈哈哈」、「美味，懂吃」、「就是要這樣吃才完美啊」、「其實就只是不浪費」。

不過也有網友覺得，「如果是自己要吃的這樣沒話講，如果是跟老婆共食的這樣真的很噁」、「我家隔壁麵攤的廚餘桶裡，跟你這碗的成分差不多」、「真的很不喜歡不同的東西加在一起」、「我不行」、「好油喔，不敢吃」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

繼續作答

PK擂台

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
91.97%8.03%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
18.7%81.3%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
72.73%27.27%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀