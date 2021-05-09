名古屋人超愛「台灣食物」？網見實體秒吐槽：我們不承認
台灣的珍珠奶茶，日前曾在日本掀起一陣旋風，專賣店前時常大排長龍，珍珠更是經常供不應求。不過事實上，除了珍奶之外，在日本的愛知縣名古屋，還有不少台灣食物相當受到歡迎，然而實體曝光後，卻讓不少台灣人一秒吐槽：「我們不承認」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-09 16:25:07｜2021-05-09 16:26:20
不久前日本綜藝節目《秘密のケンミンSHOW極》前往名古屋製作美食特輯，更有傳言，當地不少食物只要冠上「台灣」兩個字，就會相當受到歡迎，例如台灣拉麵、台灣乾拌麵、台灣咖哩等等。 節目也在街頭上訪問不少名古屋民眾，他們也紛紛證實其傳言的真實性，「名古屋人都很容易去選有冠上『台灣』兩個字的」、「現在在名古屋，不論踏進哪家店，菜單上肯定都會有台灣相關的餐點」、「現在這邊很多店家，都會在一些餐點加入台灣肉燥，然後就變成台灣為名的食物」。
而在名古屋開設「台灣咖哩」店家的長嶋先生，過去曾是日本職棒選手，從棒球圈完全引退後，於2020年8月頂下這間店。他也表示，「因為我最愛台灣肉燥了，才會打算接下這間店」。
不過相關食物的畫面曝光後，立刻讓不少台灣人瞬間吐槽「台灣咖哩是長這樣！你那個是台灣湯肉燥」、「不是螢光色的我不承認它是台灣咖哩」、「名古屋不意外 ，賣台灣沒有的台灣拉麵早就有」、「台灣=肉燥的概念嗎」、「是不是搞錯了什麼」。（編輯：潘毅）