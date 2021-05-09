買鳳梨蝦球一開「這啥邪教」！內行眼睛全亮：老館子才有

水果料理
▲鳳梨蝦球因甜鹹的口感深受不少老饕喜愛，不過就有女網友外帶買了一份回家，打開後卻崩潰直喊「這啥邪教」！（示意圖／記者陳雅芳攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-09 21:24:45

在辦桌或熱炒等場合中，總是能看見台菜的身影，其中「鳳梨蝦球」就因甜鹹的口感深受不少老饕喜愛。不過，就有一名女網友指出，某天外帶買了一份鳳梨蝦球回家，但打開後卻崩潰直喊「這啥邪教！」照片曝光後，就讓人搖頭直呼「無法接受」。然而，許多內行人反而大讚透露「老式館子才會出現的特殊料理」。

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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示自己外帶買了一盒鳳梨蝦球，然而當她返家打開後，卻發現除了鳳梨蝦球原本標配的美奶滋外，上面竟還放滿了肉鬆，讓她崩潰直呼「這啥邪教」。

▲女網友外帶買了鳳梨蝦球，回家打開卻發現上面放滿了肉鬆。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲女網友外帶買了鳳梨蝦球，回家打開卻發現上面放滿了肉鬆。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文一曝光，不少網友也直搖頭，「你沒說我還以為是夏威夷炒飯」、「不能好好的讓鳳梨蝦球獨處就好嗎～～～」、「肉鬆就好好跟稀飯搭在一起就好，為何要來跟鳳梨蝦球裝熟」、「這下變成鳳梨瞎球了」、「肉鬆跟鳳梨蝦球我都愛，但這樣混搭無法接受，口感味道應該是很不怎麼樣」、「加肉鬆又加巧克力米，這真的是邪教料理欸」。

不過，有老饕卻興奮留言，直言「感覺超讚」、「很讚欸！但巧克力豆可以不要」、「比較老式的館子才會出現的特殊料理～看了幾次都覺得有趣」、「有這樣的做法啊！鳳梨蝦球炒飯也一定有加肉鬆欸」、「很多都這樣做欸！我也不知道為什麼！可是還蠻好吃的，因爲我也喜歡吃肉鬆」。（編輯：陳雅雲）

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