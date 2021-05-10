到全聯買古早味餅乾！他感嘆「怎麼少一味」：我的童年啊

不少婆媽喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評，不過就有一名男網友發文，表示自己日前到全聯買了古早味餅乾，但卻「少了一味」，讓他感嘆「我的童年啊」，貼文一出，立刻掀起熱議。





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該名男網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示他日前逛全聯時，買了一個「古早味餅乾」，但他吃了一口發現「少了一味」，原來是他記憶中的餅乾裡面，應該要有一層「夾心」，但現在該款餅乾卻不如以往。





而從原PO貼出的照片可以看到，該款餅乾是「可口奶滋」的葡萄乾口味，確實只剩單片餅乾，不像原PO所說的「有夾心」，因此他也不禁感嘆「有人有跟我一樣對現在沒夾心感到很失落嗎？我的童年啊…」。





▲一名男網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

不過，也有人跟原PO一樣發現此事，「可口奶滋在我小時候是真的有一條黑線，是很薄一層的夾心，沒什麼存在感的那種，樓主的古早味跟我印象中的一樣，我不知道他什麼時候沒夾心了」、「對！吃葡萄的總覺得少了什麼！記得有東西一直邊吃邊回憶，原來沒記錯」、「沒錯，是中間有薄薄的夾心」、「每片中間有夾一層薄薄的葡萄乾的噢」、「而且我懷念的可口奶滋是用一條紙捲包起來的，而不是用一個塑膠盒來欺騙我的童年」、「6年級生都吃過可口奶滋葡萄夾心是中間有條黑線，現在已經回不去了」、「我懂！你的意思應該是餅乾側面一條線吧～大家別再說原PO買錯或誤會，以前真的有夾餡」。





但也有網友表示，「以前的葡萄口味，是餅乾中間會有黑黑硬硬的，焦香焦香的塗層，是製作時就一體成型壓成片的那種，不是你所想的那種夾心」。（編輯：郭佩蓉）



