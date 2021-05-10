吃香蕉也考國文？產地寫「糶糴」怎唸　在地人曝取名原因

▲（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》） ▲（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
▲一名女網友發現買來的香蕉產地標示屏東的「糶糴村」，生僻字眼讓她好奇發音，在地人曝光背後原因也意外掀起眾人討論。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-10 13:36:24

台灣有許多地名因為諧音或生僻用字而掀起關注，日前就有名女網友買香蕉時發現，在包裝標註的產地上寫著來自「屏東縣竹田鄉糶糴村」，其中「糶糴」兩字不僅屬於不常見的生僻字，其唸法和字義也讓不少網友好奇熱議，討論串中也意外釣出當地網友，取名原因曝光後也讓不少人直喊「長知識了！」

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這名女網友在臉書社團《路上觀察學院》提到，自己從買來的香蕉包裝上看到這個台灣的產地名稱卻不知道該如何唸，「這個村莊有沒有人懂？出米入米有特別的涵義，問了一下我的谷歌大師、是個特別的爭ㄚ逃（村莊）」，同時附上自己從維基百科找到的資訊，掀起網友討論。

▲（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
▲原PO看見產地標示後，也相當好奇這兩字該如何發音。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
事實上，「糶糴」兩字音同「跳迪（ㄊㄧㄠˋ ㄉㄧˊ ）」，兩字分別代表著買入、賣出米穀（「糶」：意賣穀，「糴」：意買穀），位於屏東竹田鄉的糶糴村有著「全台灣筆畫最複雜的村落」的稱號，取名由來正式因為該地早先為客家先祖的稻米買賣集散處，象徵當地務農文化。

▲（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
▲有網友也貼出糶糴村的農特產裝箱會有的貼心標示。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
不少網友也在該篇貼文底下熱烈回應，其中就有網友留言表示長知識了，「學了一課長這麼大第一次看到這兩個字」、「賴和的一桿秤仔有寫到」、「這要用客語或台語唸才道地」、「還以為是耀耀村」、「老人家說要買米還是會說糴米啊」、「在果菜魚肉批發市場裡嘴巴念很快的拍賣官叫做『糶手』」。

▲（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
▲就練糶糴村的路牌上也標示著注音方便外地人拼讀。（圖／翻攝自Google Map）
此外，也有當地居民留言表示，「在地人來回答，竹田有條龍頸溪能接到東港溪，有個小港口叫達達港，以前會將六堆各地的米糧從這運到東港再賣到中國唐山，所以成米糧的集散地，而有糶糴這名稱」。（編輯：楊智傑）

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