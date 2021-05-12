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信用卡遭系統鎖卡！客服抖「2原因」　眾愣：還有這種事

▲卡片、信用卡、電子支付、繳費（圖／翻攝自《Pixabay》）
▲有網友信用卡遭到「鎖卡」，原因竟不是因為「遲繳費」，讓他相當困惑。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-12 17:18:58

隨著現代人生活習慣改變，加上科技日新月異，信用卡帶給大家無限便利。不過，就有網友抱怨，自己的信用卡被鎖卡，竟然不是因為「遲繳費」，詢問完客服才得知真正的原因，卻讓他感到相當困惑，貼文一出，不少網友也傻眼直呼「還真的沒遇過這種事」。

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原PO在《爆怨2公社》表示，他有一張信用卡不能用了，於是打電話到客服詢問原因，沒想到客服竟說「因為你上個月多繳費，加上有退費，所以系統亂了鎖卡了」，這讓他相當疑惑，只好再次詢問「多繳錢所以不能用？」客服便回應「對喔，還有退款，只要提前繳費這個月帳單就可以用了」。

客服也提到，系統顯示「未繳費」，因此只要繳完這個月帳款就可以了，這讓原PO不禁想問「所以我做錯了什麼？」最後他也補充，「我有7家銀行卡，第一次遇到多繳還鎖卡的，然後我也不知道那900元的退款是哪裡來的，客服也不跟我說」。

▲原PO詢問客服後，才得知原因竟是因為「溢繳加上退費，導致系統亂了鎖卡」。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲原PO詢問客服後，才得知原因竟是因為「溢繳加上退費，導致系統亂了鎖卡」。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「這種情況還真的沒看過」、「第一次遇到溢繳被鎖卡」、「多繳沿用下次使用，鎖卡是哪招」、「笑死，還真的沒遇過這種事」、「我常溢繳欸，但從來沒遇過」、「都溢繳了，無費用可繳，還要繳什麼」、「多繳會被鎖卡？第一次看到」、「溢繳不是會扣在下個月嗎」、「不能多繳錢是什麼詭異的狀態」。

根據法規《信用卡定型化契約應記載及不得記載事項》指出，若持卡人經發卡機構事先通知或催告，且無法釋明正當理由，得降低持卡人之信用額度、調整循環信用最低應繳比率或金額。情節重大時，暫時停止持卡人使用信用卡之權。

例如「有一期所繳付款項未達發卡機構所定最低應繳金額者、超過信用額度使用信用卡交易者、存款不足而退票者、因第一項事由，遭其他發卡機構暫停使用信用卡之權利，或終止信用卡契約者、持卡人主要財產受強制執行、因稅務關係被提起訴訟，或因涉及財產犯罪遭刑事起訴者、職業、職務、經濟來源或舉債情形有所變動，有具體事實足供發卡機構降低原先對持卡人信用之估計者」。（編輯：許智超）

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