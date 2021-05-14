素食便當「7樣菜賣60元」遭嫌貴！小老闆怒嗆：你自己煮
面對不斷上漲的物價，多數人都希望能得店家的優惠。不過就有一位素食店小老闆無奈表示，自己家的菜色不算貴、品管也相當嚴格，沒想到「7樣菜賣60元」卻還是遭客人嫌棄太貴，完整過程也引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-14 15:00:06
原PO在臉書《爆怨2公社》上發文提到，有客人到自家開設的素食店，買了「紫白米飯+客家福菜+青花菜+紅杏菜+佛手瓜+滷香菇豆干紅蘿蔔+桂竹筍木耳絲」等菜色的便當，最終他們只收60元，沒想到卻還是有客人嫌貴。
這也讓身為小老闆的原PO相當不滿，「我們家一定都是用好油（橄欖、葵花），沒有素料全部都是食物原型為主，還有客人覺得貴，你自己煮看看呀？討厭那種講著佛家素食經，然後嫌東嫌西的，順便抱怨我媽做到身體越來越差，一心還是想做給那些貪小便宜的客人，只希望大家都能吃的健康，真的不知道嫌貴的人你們怎麼長大的」。
完整過程也引發眾多網友感慨，「光紫米飯這麼高檔的米飯，隨便算就不只60了」、「超便宜，我家這邊可能要100～110元」、「超便宜好嗎，嫌貴請他自己」、「這個換成平常去的素食店，至少200」、「不用理會那少數奧客」。（編輯：潘毅）