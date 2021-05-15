國內疫情升溫！台北推「實名制神器」 出入免手寫超方便
中央流行疫情指揮中心今（15）日公布，國內新增186例COVID-19確定病例，分別為181例本土及5例境外移入，今日上午陳時中也宣布雙北升為三級防疫警戒，並強調餐飲業必須要落實聯制，各大百貨、超市也得跟進，也因此臺北市政府推廣公共實聯制系統，讓民間場域也能申請加入台北通、myCode+的北市公共實聯制，讓民眾出入場所不用一直寫。
編輯中心/綜合報導
2021-05-15 16:44:37｜2021-05-15 16:45:05
台北市政府日前公布實聯（名）制入場，可以用三選一的方式，包括「台北通會員」，台北通會員使用 APP 個人 QRCode 能夠快速入場；「myCode+」則因應疫情升溫與擴大實名制服務，台北隨行碼服務將全面轉至台北通，未來民眾入場請使台北通或國民身分證；最後則是民眾也可以用「國民身分證」入場。
而「台北通會員」和「myCode+」都非常方便，首先「台北通會員」的部分只要下載APP，在裡面開通個人QRCode就可以；而「myCode+」則是給非中華民國公民、外國人士使用，但如果照著表單上填寫，仍然可以申請到QRcode，以後出入公共場所就可以使用自己的QR code，不用再手寫填單子，相當方便。（編輯：王柏文）