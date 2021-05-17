本土狂炸讓外送員怕了！妙出「防疫大招」 全場跪：太神
本土案例近日升溫，繼週六宣布一天180名案例之後，16日疫情指揮中心再公布，單日本土案例確診人數高達206人，而在雙北進入三級防疫警戒之後，週末北部地區宛如空城，沒人敢出門。不過，就有外送員分享自己因為要賺錢，還是得硬著頭皮出門跑外送，不過收回來的錢也會徹底消毒、清潔，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-17 11:14:40｜2021-05-17 11:43:48
一名外送員在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「錢也是需要消毒的！零錢用洗碗精泡水，紙鈔用酒精，自己收錢安心，客人也放心」只見貼出的照片一張張鈔票就被夾在洗衣架上消毒之後晾乾，而硬幣的部分，則是使用洗碗精泡在水槽裡面清潔，為了防疫可謂下了很大功夫。
貼文一出，網友紛紛回應「這真的是逼不得已，要跑外送賺錢」、「公然洗錢！看我還不檢舉你XD」、「洗錢達人？笑死，太奇耙了」、「居然公然洗錢....還無法可管哈哈哈哈」、「為這種時候還在外面跑外送的你們，獻上十二萬分的敬意和祝福，注意安全，身體健康」、「不管怎麼樣，真的辛苦你們了，也謝謝你的用心」、「太神了吧，鈔票要夾到什麼時候XD真的辛苦了」。
不過，也有不少同行出面表示「我已經拉休準備廢兩個禮拜，現在這樣真的不敢出門」、「我個人是不開現金單了，不用這麼麻煩」、「不開現金單+1只接受信用卡，放在門口的」、「現在疫情這樣還是不是要亂接現金單吧，接觸誰都不知道，真的要特別小心喔，辛苦了」。（編輯：張嘉哲）
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