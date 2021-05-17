  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情升溫　醫師陳志道：攝取維他命C增強身體防護力

奇異果
▲亞東醫院家庭醫學科醫師陳志道表示，奇異果這類含有高優質的營養素且低GI的水果，CP值很高。（圖／台灣癌症基金會提供）

記者陳志仁/綜合報導

2021-05-17 21:24:55｜2021-05-17 21:26:55

全國的疫情急遽升溫，勤洗手、戴口罩成為大家時常掛在嘴邊的口號，但仍無法防堵無處不在的病毒；亞東醫院家庭醫學科醫師陳志道建議，防疫期間可多攝取富含維生素C與抗氧化活性成分高的水果，不但可強化免疫系統，更可幫助自我的防護力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳志道指出，紐西蘭研究中發現，每天吃2顆黃金奇異果，持續4星期後，可增強嗜中性白血球的功能；建議防疫期間可多攝取富含維生素C與抗氧化活性成分高的水果，以補充人體所需營養，不但可強化免疫系統、抗氧化作用，還能消除炎症、自由基，協助提高人體免疫能力，更可以幫助自我的防護力。

水果是維生素C的最佳來源之一，相較於富含維生素C 的柳橙和葡萄柚，奇異果的營養密度更高；其中，含維生素C、E、類胡蘿蔔素、多酚類等具抗氧化作用的營養素及物質，每天1.5顆的奇異果，就可補足衛福部建議的每日維生素C攝取量100毫克，原型的食物比起保健食品更有益。

陳志道說，根據美國期刊研究指出，增加奇異果的攝取量會促使發炎介質減少，強化免疫細胞，進而增強抵抗力；防疫期間，除多加注意衛生習慣，強化身體的抵抗力，更是預防生病的重點，美國食品科學雜誌中提到，對維生素C濃度不足者，每天食用1顆奇異果，能有效增加血漿中的維生素C濃度。

新冠肺炎是呼吸系統疾病，所以呼吸道和肺部通常是首當其衝的部位，輕症可能出現上呼吸道感染，嚴重則導致肺炎，甚至引起ARDS，死亡率相當高；陳志道表示，根據2000年英國的《胸腔》（Thorax）醫學雜誌的研究發現，奇異果含有的大量維他命C和抗氧化物，經常食用對肺功能的提升有著很大益處。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
85.86%14.14%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
98.11%1.89%
2021-05-17-2021-05-19

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.46%2.54%
2021-05-14-2021-05-17
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀