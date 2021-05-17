疫情升溫　醫師陳志道：攝取維他命C增強身體防護力

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水果是維生素C的最佳來源之一，相較於富含維生素C 的柳橙和葡萄柚，奇異果的營養密度更高；其中，含維生素C、E、類胡蘿蔔素、多酚類等具抗氧化作用的營養素及物質，每天1.5顆的奇異果，就可補足衛福部建議的每日維生素C攝取量100毫克，原型的食物比起保健食品更有益。
陳志道說，根據美國期刊研究指出，增加奇異果的攝取量會促使發炎介質減少，強化免疫細胞，進而增強抵抗力；防疫期間，除多加注意衛生習慣，強化身體的抵抗力，更是預防生病的重點，美國食品科學雜誌中提到，對維生素C濃度不足者，每天食用1顆奇異果，能有效增加血漿中的維生素C濃度。
新冠肺炎是呼吸系統疾病，所以呼吸道和肺部通常是首當其衝的部位，輕症可能出現上呼吸道感染，嚴重則導致肺炎，甚至引起ARDS，死亡率相當高；陳志道表示，根據2000年英國的《胸腔》（Thorax）醫學雜誌的研究發現，奇異果含有的大量維他命C和抗氧化物，經常食用對肺功能的提升有著很大益處。
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