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超市蔬菜區被掃空！他見「末日救世主」滿爆　老饕曝原因

▲雙北即刻進入第三級警戒，未來兩周民眾恐在家時間拉長，得知消息後紛紛出門採買物資。（圖／記者葉政勳攝影）
▲雙北防疫升至第三級警戒，民眾得知消息後紛紛出門採買物資。不過，就有網友發現超市內蔬菜區雖然被掃空，卻唯一有個食材被獨留在架上。（示意圖／記者葉政勳攝影）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 12:26:46

中央流行疫情指揮中心15日宣布，雙北確定防疫亦升為三級警戒，消息傳出，就引發民眾恐慌，紛紛至賣場、超市等地搶購物資。不過，就有網友到超市採買時發現蔬菜區被搶購一空，唯一剩下的食材就讓他搞笑直喊「沒想到能登上『救世主』的地位」。

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原PO於臉書社團《路上觀察學院》上貼出一張照片，只見畫面中蔬菜區幾乎都被民眾掃空，但仔細一瞧，可以發現被獨留在架上的是有幾包「金針菇」，這就讓找尋不到其他食材的原PO無奈笑喊，「金針菇：沒想到我能登上『救世主』的地位」。

▲整個蔬菜區只剩下金針菇。（圖／翻攝路上觀察學院臉書）
▲整個蔬菜區只剩下金針菇。（圖／翻攝路上觀察學院臉書）
貼文一曝光，短短2小時就引來超過2千人按讚，不少網友都紛紛搞笑留言，「連菇菇都保持安全社交距離」、「沒東西可以賣了！金針菇你就頂著先」、「我昨天拿起來之後還是決定放下了」、「一直有『韓勾欸金針菇』的聲音出現」、「末日最佳食材，可以重複食用」。

甚至有老饕猜測金針菇之所以被獨留的原因，直言「因為金針菇一輩子只要買一包就吃不完了」、「吃進去然後大出來還是一樣的東西，有吃跟沒吃一樣==浪費錢」、「一個家庭一包金針菇，可以吃一輩子」、「因為明天還看得到，所以不急著買」、「一包金針菇可以吃到疫情結束」。

雙北日前宣布升至第三級警戒，掀起民眾恐慌搶購潮，總統蔡英文就呼籲雙北民眾配合3件事，包括注意自我健康監測、保持社交距離、物資不急著搶購，蔡英文強調經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買即可，以減少群聚的機會。（編輯：陳雅雲）

▲雙北進入第三級警戒，中央發布相關準則規範。（圖／行政院提供）
▲雙北進入第三級警戒，中央發布相關準則規範。（圖／行政院提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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