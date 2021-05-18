超市蔬菜區被掃空！他見「末日救世主」滿爆　老饕曝原因

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貼文一曝光，短短2小時就引來超過2千人按讚，不少網友都紛紛搞笑留言，「連菇菇都保持安全社交距離」、「沒東西可以賣了！金針菇你就頂著先」、「我昨天拿起來之後還是決定放下了」、「一直有『韓勾欸金針菇』的聲音出現」、「末日最佳食材，可以重複食用」。
甚至有老饕猜測金針菇之所以被獨留的原因，直言「因為金針菇一輩子只要買一包就吃不完了」、「吃進去然後大出來還是一樣的東西，有吃跟沒吃一樣==浪費錢」、「一個家庭一包金針菇，可以吃一輩子」、「因為明天還看得到，所以不急著買」、「一包金針菇可以吃到疫情結束」。
雙北日前宣布升至第三級警戒，掀起民眾恐慌搶購潮，總統蔡英文就呼籲雙北民眾配合3件事，包括注意自我健康監測、保持社交距離、物資不急著搶購，蔡英文強調經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買即可，以減少群聚的機會。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。