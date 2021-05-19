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停課第1天就闖禍！兒拿媽「2物品」洗車　網笑：父子快逃

▲有網友的兒子停課第一天就闖禍，竟拿媽媽的「2樣物品」洗玩具車。（圖／翻攝自《爆廢公社》 ）
▲有網友的兒子停課第一天就闖禍，竟拿媽媽的「2樣物品」洗玩具車。（圖／翻攝自《爆廢公社》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-19 17:42:06

新冠肺炎疫情持續蔓延，中央流行疫情指揮中心也在昨（18）日宣布，自19日起全國各級學校停課至28日。對此，就有網友分享，兒子在停課的第一天就闖禍，竟然拿媽媽的「保養品加調味料」幫玩具車「洗車」，忍不住笑說「希望媽媽回家不會打你」，但網友們卻直呼「快逃！你也會完蛋的」。

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原PO在《爆廢公社》表示，由於今天是全國第一天停課，自己只好在家照顧兒子，結果兒子第一天就闖禍，竟然用媽媽的保養品加上食物調味料，幫自己的玩具車「洗車」，讓原PO看了相當傻眼。

▲兒子用保養品加調味料「洗車」，調味料甚至全被用光。（圖／翻攝自《爆廢公社》
▲兒子用保養品加調味料「洗車」，調味料甚至全被用光。（圖／翻攝自《爆廢公社》 ）
從照片中可以看到，無論是救護車還是藍色的轎車，上頭都塗滿了保養品，旁邊還有滿滿的調味料，調味料甚至全被用光，罐子裡也只剩下一點點。其中，也可以看到兒子面壁的身影，讓原PO笑說「希望你媽媽回家後不會扁你」。

貼文曝光後，網友們卻紛紛叫父子兩快逃，「快逃！你也會完蛋的」、「別傻了，你也完蛋了」、「爸爸肯定在玩手機，媽媽回來一定很火」、「是我會先砲轟的對象是爸爸」、「我勸爸爸你還是跟孩子一起避一下風頭」、「你老婆正在跟你『支援輸贏』的路上……」、「你沒看好他，讓小孩玩這些東西，被扁的應該是你」、「爸爸的處境更堪憂」。（編輯：許智超）

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