數位防疫超輕鬆！6款懶人工具　疫情足跡、實聯制全包了

台灣本土新冠疫情升溫快速，今（21）日已達國內連續七日本土個案破百例，全台更是停課不停學，將防疫警戒提升至三級。不過對國人來說，除了減少對外接觸風險，勤戴口罩常洗手，也希望能夠有更多防疫措施能協助疫調，盡快恢復日常生活。《NOWnews今日新聞》也一口氣整理了6項抗疫期間便利的小工具和技巧，陪伴你度過防疫新生活。

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▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）

× ▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）

出入實聯制好麻煩？

對民眾來說，影響生活最大的恐怕是出入各大商家、醫院，甚至通勤都得多了一道手續，不過相較與台灣嚴守疫情期間，口罩往往落於「出入通行證」，登記實聯制事實上能夠協助指揮中心更快掌握足跡，與實名制不同的是更不怕擔心個資外洩，只要透過以下幾項小工具的幫助，就能避免成為防疫破口，輕鬆出入各大場所。

一、簡訊實聯制

實聯制剛推出期間，部分店家採用紙筆登記引發許多亂象，不過為了加速實聯制進行，行政院政務委員唐鳳推動「簡訊實聯制」簡化流程，而且簡訊實聯制不需要留下個人資料、不必付費，就連沒有照相功能的手機也能利用簡單三步驟就能輕鬆通關。

首先，民眾可以打開手機選擇掃描功能，如果是沒有照相功能的手機也可以透過疾管署的LINE官方帳號「疾管家」的功能右上角，點選「實聯制掃碼」；接著對準店家的「QR CODE」掃描，按下連結後就會跳出現場「場域代碼」簡訊與「收件人1922」，確認完畢送出即可完成。

【貼心小提醒】複習一次：掃描QR CODE→確認資訊無誤→點選送出

▲簡訊實聯制上路，只要3步驟5秒鐘就完成。（圖／行政院）

× ▲簡訊實聯制上路，只要3步驟5秒鐘就完成。（圖／行政院）

二、悠遊卡、一卡通三大票證實名制

通勤的朋友看這邊！許多雙北上班族搭乘大眾交通運輸工具，民眾手中的票證除了是出入通行證外，其實也有保護自己的功能，只要將進入

悠遊卡

、

一卡通

、

icash2.0

等記名網頁，配合落實輸入個人資料與卡號，就能輕鬆完成登記。

三、台北市「台北通、myCode+」公共實聯制

身處疫情最先成為熱區的雙北，優先升級三級警戒後北市政府為了落實實聯制，也提供3種方式方便民眾出入賣場：親筆填寫、掃描身份證、使用「台北通」個人QR Code。這邊要告訴您的小工具是不限北市民就能申請的「台北通」APP，只要註冊成功就能免排隊、零接觸，快速掃描入場。

首先只要下載「台北通」APP，便可以選擇輸入手機號碼、裝置驗證（如臉部辨識或指紋辨識）開通個人QRCode，或是拍下身分證正反面輸入手機號碼完成認證；至於「myCode+」則是給非中華民國公民、外國人士使用，但如果照著表單上填寫，仍然可以申請到QRcode。

▲「台北通會員」和「myCode+」都非常方便，首先「台北通會員」的部分只要下載APP，在裡面開通個人QRCode就可以。（圖／翻攝自台北市政府網站）

× ▲「台北通會員」和「myCode+」都非常方便，首先「台北通會員」的部分只要下載APP，在裡面開通個人QRCode就可以。（圖／翻攝自台北市政府網站）

防疫足跡怎麼看？

台灣本土案例近日連續破百例，民眾若擔心與確診者足跡重疊或曾接觸過確診者卻記不得自己近14日的行動足跡，《NOWnews今日新聞》這邊告訴你兩個方法，輕鬆讓手機替你記清楚！

四、

「台灣社交距離」防疫APP

由衛生福利部疾病管制署（CDC）與台灣人工智慧實驗室合作開發的防疫APP「台灣社交距離」能夠減少疫調的困難、增加疫調的廣度與詳細度，更可以讓大家不用整天盯著「確診者去過哪裡」的足跡，同時兼顧疫調隱私和接觸者追蹤，也因為藍芽功能可不必擔心個資外洩，而且這個防疫APP愈多人下載可是愈能發揮效益，快提醒親朋好友到App Store和Google Play安裝吧！

【貼心小提醒】下載後別忘記：需打開藍牙、打開暴露通知、安卓手機必須擁有GMS（Google Mobile Service）認證。

▲國內疫情升溫，防疫APP「台灣社交距離」爆衝全台APP下載第一，下載後記得開啟通知。（圖／記者楊智傑攝）

× ▲國內疫情升溫，防疫APP「台灣社交距離」爆衝全台APP下載第一，下載後記得開啟通知。（圖／記者楊智傑攝）

五、

Google 地圖「你的時間軸」

IOS系統的使用者可以先開啟「設定」選單中的「Google Maps」，在地圖「位置」中勾選「永遠」；Android裝置的使用者則可以開啟「Google 地圖」應用程式後，依序點入「你的個人資料」→「你的時間軸」→「設定」，並確認「位置回報功能已開啟」，如此一來便能記錄使用者的行動足跡。

【貼心小提醒】回到Google地圖的「你的時間軸」後，還可以點選右上角的「日曆」圖示，便能查詢當天走過的路線、商家，也可以配合熱心網友的

「非官方統整」確診足跡地圖

一起查看。

▲Google Maps輕鬆幫您記錄個人足跡。（圖／《NOWnews》資料照）

× ▲Google Maps輕鬆幫您記錄個人足跡。（圖／《NOWnews》資料照）

疫情假消息怎麼分辨？

六、疾管家（疾管署官方LINE帳號）、趨勢科技防詐達人LINE帳號

台灣疫情期間假消息、詐騙漫天飛，今天群組內有人傳來對話訊息和圖卡，隔天又有親友傳來錄音檔，社群軟體消息太多誰才是對的？要是散播假消息違者最高可處3年刑期、新台幣300萬元罰金！那麼到底該如何判斷真假，才不會觸犯法律呢？民眾除了可以到衛福部「

即時新聞澄清

」區查詢，也可以加入以下兩個LINE帳號來幫助檢查。

疾管家：疾管署官方LINE@帳號，下方設有「假訊息澄清專區」，不確定收到的訊息是否有誤、過時，可以先行點選查詢。

趨勢科技防詐達人：串聯民間事實查核機制與官方資訊，只要將LINE機器人加入，就能即時查詢用戶傳送的訊息真偽。

▲中央流行疫情指揮中心提醒，疾管家LINE官方帳號僅有一個，民眾勿受騙加入冒名社群。（圖／指揮中心提供）

× ▲中央流行疫情指揮中心提醒，疾管家LINE官方帳號僅有一個，民眾勿受騙加入冒名社群。（圖／指揮中心提供）

以上就是《NOWnews今日新聞》為您整理的六項小技巧與數位工具，另外也提醒若是手機功能設定「臉部解鎖」的民眾，疫情期間配戴口罩不方便記得關閉這項功能，改由密碼解鎖喔！防疫新生活不簡單，讓我們當個聰明的抗疫人攜手一起保護台灣。（編輯：楊智傑）