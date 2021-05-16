14天足跡記不住？Google Maps「神秘功能」3步驟秒揭行蹤

近日台灣新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今（16）公布本土新增206例，由於染疫人數激增，雙北地區更於昨日宣布進入三級防疫警戒。民眾若擔心與確診者足跡重疊或曾接觸過確診者卻記不得自己近14日的行動足跡，除了下載防疫APP「台灣社交距離」外開啟通知外，也能透過Google 地圖的「時間軸」功能檢視，快跟著《NOWnews今日新聞》一起利用簡單3步驟，輕鬆讓Google地圖替你記清楚！

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▲本土確診者落在不少縣市，若被通知接觸到確診者，你有辦法回憶起14天的個人足跡嗎？。（圖／NOWnews製作）

× ▲本土確診者落在不少縣市，若被通知接觸到確診者，你有辦法回憶起14天的個人足跡嗎？。（圖／NOWnews製作）

第1步驟：IOS系統的使用者可以先開啟「設定」選單中的「Google Maps」，在地圖「位置」中勾選「永遠」；Android裝置的使用者則可以開啟「Google 地圖」應用程式後，依序點入「你的個人資料」→「你的時間軸」→「設定」，並確認「位置回報功能已開啟」，如此一來便能記錄使用者的行動足跡。

▲進入系統將Google Maps的位置功能開啟為「永遠定位」。（圖／《NOWnews》資料照）

× ▲進入系統將Google Maps的位置功能開啟為「永遠定位」。（圖／《NOWnews》資料照）

第2步驟：回到Google地圖，點選右上角頭像後，點進「你的時間軸」後就能查看自己的移動紀錄，點選右上角的「日曆」圖示，便能查詢當天走過的路線、商家，未來指揮中心若提供確診者足跡便能輕鬆比對。

▲Google Maps提供「你的時間軸」功能，方便民眾察看個人移動記錄。（圖／《NOWnews》資料照）

× ▲Google Maps提供「你的時間軸」功能，方便民眾察看個人移動記錄。（圖／《NOWnews》資料照）

▲「你的時間軸」除了地點可以直接查詢外，也能夠過日期檢視當天移動足跡記錄。。（圖／《NOWnews》資料照）

× ▲「你的時間軸」除了地點可以直接查詢外，也能夠過日期檢視當天移動足跡記錄。。（圖／《NOWnews》資料照）

第3步驟：如果發現自己的足跡沒有被記錄到，請點選右上角的「…」→「設定」，往下拉到「位置資訊設定」欄位，將定位紀錄設定啟用，未來就能隨時查看自己的移動紀錄，若想關閉定位紀錄或刪除特定日期資訊也能從此處進行移除。

▲定位記錄設定可以選擇開啟或關閉Google 地圖的定位。（圖／《NOWnews》資料照）

× ▲定位記錄設定可以選擇開啟或關閉Google 地圖的定位。（圖／《NOWnews》資料照）

此外，網路上也有熱心民眾整理出「非官方統整」的

確診足跡地圖

，建議民眾在配合查看時，仍需以指揮中心公告的正確資訊為準，配合防疫APP「台灣社交距離」與Google 地圖「你的時間軸」功能，抗疫期間就能多一分安心、少一分焦慮。（編輯：楊智傑）