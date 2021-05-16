14天足跡記不住？Google Maps「神秘功能」3步驟秒揭行蹤
近日台灣新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今（16）公布本土新增206例，由於染疫人數激增，雙北地區更於昨日宣布進入三級防疫警戒。民眾若擔心與確診者足跡重疊或曾接觸過確診者卻記不得自己近14日的行動足跡，除了下載防疫APP「台灣社交距離」外開啟通知外，也能透過Google 地圖的「時間軸」功能檢視，快跟著《NOWnews今日新聞》一起利用簡單3步驟，輕鬆讓Google地圖替你記清楚！
編輯中心/綜合報導
2021-05-16 18:42:06｜2021-05-16 18:47:04
第1步驟：IOS系統的使用者可以先開啟「設定」選單中的「Google Maps」，在地圖「位置」中勾選「永遠」；Android裝置的使用者則可以開啟「Google 地圖」應用程式後，依序點入「你的個人資料」→「你的時間軸」→「設定」，並確認「位置回報功能已開啟」，如此一來便能記錄使用者的行動足跡。 第2步驟：回到Google地圖，點選右上角頭像後，點進「你的時間軸」後就能查看自己的移動紀錄，點選右上角的「日曆」圖示，便能查詢當天走過的路線、商家，未來指揮中心若提供確診者足跡便能輕鬆比對。 第3步驟：如果發現自己的足跡沒有被記錄到，請點選右上角的「…」→「設定」，往下拉到「位置資訊設定」欄位，將定位紀錄設定啟用，未來就能隨時查看自己的移動紀錄，若想關閉定位紀錄或刪除特定日期資訊也能從此處進行移除。 此外，網路上也有熱心民眾整理出「非官方統整」的確診足跡地圖，建議民眾在配合查看時，仍需以指揮中心公告的正確資訊為準，配合防疫APP「台灣社交距離」與Google 地圖「你的時間軸」功能，抗疫期間就能多一分安心、少一分焦慮。（編輯：楊智傑）
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