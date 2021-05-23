荔枝保存學問大！千萬別直接放冰箱　「2招」保鮮不易壞

荔枝香甜多汁、風味獨特，深受不少老饕喜愛，不過，荔枝因屬熱性水果，糖份又較高，許多人常常買一堆卻吃不完，堆在冰箱久了便發黑。究竟荔枝該如何保存才不易壞呢？搜狐美食專欄《小茉莉美食記》就分享了「2保鮮妙招」，趕快學起來吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀

《小茉莉美食記》不藏私分享了果農傳授給她的2個荔枝保存法，第一招是「水中保存法」，這個方法適合保存比較少量的荔枝，保存時間不宜太久，最好在一兩天內吃完。其做法很簡單，先將荔枝放入水中，加入1勺食鹽，浸泡10分鐘，目的是用來殺菌消毒，然後再次用清水沖洗乾淨。





接著將荔枝再次放入涼水中，若有冰袋或冰塊最好，在水中加入一些冰塊或是放入冰袋中，這樣可以降低水溫，使荔枝處於一個相對低溫的環境中，減少呼吸作用，營養較不易流失，從而保持新鮮。不過，用這個方法保存時，務必將荔枝放到陰涼處，同時要注意水溫盡量低，期間可以換幾次水。





▲究竟荔枝該如何保存才不易壞呢？搜狐美食專欄《小茉莉美食記》就分享了2個保鮮妙招，分別是「水中保存法」以及「冷藏保存法」。

第二招為「冷藏保存法」，這個方法適合保存比較多的荔枝，保存時間更長一些，放上10天、半個月依然新鮮多汁。其具體做法較繁複一些，首先，要將荔枝清洗乾淨，如果買的是成串的荔枝，那就必須將荔枝一顆一顆剪下來，注意不要傷到果肉，在荔枝的根部盡量留一段小尾巴，使果皮保存完整，剝的時候也較方便。然後加入食鹽，浸泡10分鐘左右，再將荔枝用流動的水沖洗乾淨，瀝乾荔枝表面的水分，或用吸水毛巾將荔枝表面擦乾。





隨後取幾張吸水紙或者乾淨的紙巾，將荔枝包好，這一步我們可以將荔枝按照每次要吃的量來分，這樣以後要吃時，每次取一包，非常方便。最後再將包好的荔枝裝進塑料袋中，排出內部的空氣，繫緊袋口，或是用保鮮膜密封好，放入冰箱冷藏保存即可。





此外，《小茉莉美食記》也提醒，無論是選擇哪種方法來保存，我們都要將其中果皮有損傷的荔枝挑出來，因為這樣的荔枝不適合長時間保存，容易壞掉，而且還會連帶影響到其他漂亮完好的荔枝。（編輯：許苡晴）



