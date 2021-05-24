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防堵本土疫情擴散　桃市今起餐飲業禁內用

▲鄭文燦宣布桃園市今天開始餐飲業一律禁止內用，僅能外送或外帶，市府會加強稽查，違者可罰3千至1萬5千元。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦宣布桃園市今天開始餐飲業一律禁止內用，僅能外送或外帶，市府會加強稽查，違者可罰3千至1萬5千元。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-05-24 11:58:25

本土疫情各地延燒，桃園市昨（23）日有23例確診個案，桃園市長鄭文燦今（24）日於防疫會議中宣布，桃園市今天開始餐飲業一律禁止內用，僅能外送或外帶，市府會加強稽查，違者可罰3千至1萬5千元。

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鄭文燦表示，上周桃園市針對餐廳、飲料店、咖啡廳、量販店、超市、百貨公司、購物中心一律改為外帶、禁止內用，上週宣導已經幾乎全面實施，店家跟消費者都已經遵守，不過為了便於未來雙方能夠確實遵守，今天起所有餐飲業強制實施禁止內用、一律外帶，如果不遵守可罰3000到1萬5000塊，市府會納入稽查。

鄭文燦指出，桃園確診個案有微幅上升，代表疫情還沒有結束，仍然在高峰期，雖然熱區在雙北，但基於同一生活圈的原則，防疫一樣要保持高標準來確保沒有任何社區的破口，因此要強制執行餐飲禁內用。

另外，針對今起桃園市將進行第二輪大清消，鄭文燦表示，市府環保局成立消毒大隊，已經完成熱點跟熱區清消，熱點熱區主要是針對足跡較多的地方，目前全市分成34個生活圈，1連5天進行全市大消毒，基本上環保局人力是充足的，不足的也有委外的環保公司會協助清消。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
0%0%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
100%0%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.06%66.94%
2021-05-21-2021-05-24
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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