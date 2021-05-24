防堵本土疫情擴散　桃市今起餐飲業禁內用

本土疫情各地延燒，桃園市昨（23）日有23例確診個案，桃園市長鄭文燦今（24）日於防疫會議中宣布，桃園市今天開始餐飲業一律禁止內用，僅能外送或外帶，市府會加強稽查，違者可罰3千至1萬5千元。
記者李春台/桃園報導
2021-05-24 11:58:25
鄭文燦表示，上周桃園市針對餐廳、飲料店、咖啡廳、量販店、超市、百貨公司、購物中心一律改為外帶、禁止內用，上週宣導已經幾乎全面實施，店家跟消費者都已經遵守，不過為了便於未來雙方能夠確實遵守，今天起所有餐飲業強制實施禁止內用、一律外帶，如果不遵守可罰3000到1萬5000塊，市府會納入稽查。
鄭文燦指出，桃園確診個案有微幅上升，代表疫情還沒有結束，仍然在高峰期，雖然熱區在雙北，但基於同一生活圈的原則，防疫一樣要保持高標準來確保沒有任何社區的破口，因此要強制執行餐飲禁內用。
另外，針對今起桃園市將進行第二輪大清消，鄭文燦表示，市府環保局成立消毒大隊，已經完成熱點跟熱區清消，熱點熱區主要是針對足跡較多的地方，目前全市分成34個生活圈，1連5天進行全市大消毒，基本上環保局人力是充足的，不足的也有委外的環保公司會協助清消。
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