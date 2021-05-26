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一家全是做餐飲！他曝營收「慘烈數字」　眾人全指2出路

▲不少餐廳因為疫情大受影響，有網友透露自己一家人都在做餐飲業，最近營收慘不忍睹，詢問大家「有什麼辦法維持家計？」（示意圖／翻攝Pixabay）
▲不少餐廳因為疫情大受影響，有網友透露自己一家人都在做餐飲業，最近營收慘不忍睹，詢問大家「有什麼辦法維持家計？」（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-26 11:44:23

近期台灣COVID-19本土疫情依舊嚴峻，為防堵病毒擴散，指揮中心昨（25）日宣佈全國三級警戒將延長到6／14。全民拼防疫、街道空蕩蕩，各行各業無不受影響，但其中又以餐飲業首當其衝。就有網友透露自己一家人都在做餐飲，上禮拜營收慘不忍睹，「貨款已經付不出來」，詢問大家有什麼辦法維持家計？問題一出引發討論，許多人紛紛指出2條出路。

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有網友在PTT發文，詢問大家「一家人全是餐飲業怎辦？」原PO透露受到疫情影響非常嚴重，上禮拜最高營收只有1200，這個禮拜貨款已經付不出來。原PO想回去上班，但現在這狀況「以前的職缺早就不補人」，最後不禁無奈請教大家「現在有什麼辦法維持家計？」

網友紛紛建議「外送」或轉去「物流業」，「去送貨，現在物流大塞車」、「短期的話先跑外送吧」、「先做外送擋一下吧」、「熊貓或其他物流業現在非常缺人」、「推做因應疫情而生的短期工或外送員」、「物流超缺人」、「去外送或跑貨運」。

另外也有人認為，「貸信貸，房貸增貸之類的」、「跟地方政府陳情看看」、「跟外送平台合作、推出外帶的優惠價」。全國三級警戒延長，各行各業都受影響。對此，行政院發言人羅秉成昨日表示，「各部會研議的紓困方案正在彙整中」。若有結果就會對外界公佈，目前特別預算還有388億元未動支，可以當作救急的銀彈。（編輯：倪浩軒）

▲全台本土疫情爆發，指揮中心今（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲全台本土疫情爆發，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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