一家全是做餐飲！他曝營收「慘烈數字」 眾人全指2出路
近期台灣COVID-19本土疫情依舊嚴峻，為防堵病毒擴散，指揮中心昨（25）日宣佈全國三級警戒將延長到6／14。全民拼防疫、街道空蕩蕩，各行各業無不受影響，但其中又以餐飲業首當其衝。就有網友透露自己一家人都在做餐飲，上禮拜營收慘不忍睹，「貨款已經付不出來」，詢問大家有什麼辦法維持家計？問題一出引發討論，許多人紛紛指出2條出路。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 11:44:23
有網友在PTT發文，詢問大家「一家人全是餐飲業怎辦？」原PO透露受到疫情影響非常嚴重，上禮拜最高營收只有1200，這個禮拜貨款已經付不出來。原PO想回去上班，但現在這狀況「以前的職缺早就不補人」，最後不禁無奈請教大家「現在有什麼辦法維持家計？」
網友紛紛建議「外送」或轉去「物流業」，「去送貨，現在物流大塞車」、「短期的話先跑外送吧」、「先做外送擋一下吧」、「熊貓或其他物流業現在非常缺人」、「推做因應疫情而生的短期工或外送員」、「物流超缺人」、「去外送或跑貨運」。
另外也有人認為，「貸信貸，房貸增貸之類的」、「跟地方政府陳情看看」、「跟外送平台合作、推出外帶的優惠價」。全國三級警戒延長，各行各業都受影響。對此，行政院發言人羅秉成昨日表示，「各部會研議的紓困方案正在彙整中」。若有結果就會對外界公佈，目前特別預算還有388億元未動支，可以當作救急的銀彈。（編輯：倪浩軒）
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