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煮白飯雞婆「多丟2條」！他一開鍋瞬間胃口全失：怪自己

▲一名網友在煮白飯時多放了2條臘腸，但成品卻讓他當場胃口全失。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲一名網友在煮白飯時多放了2條臘腸，但成品卻讓他當場胃口全失。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 11:48:51

白飯是許多家庭中每天必吃的主食之一，其中不少人會透過在蒸米的過程中加入其他配料，以此讓白米的口感、味道更加多變。不過，就有一名網友在煮白飯時多加了2條臘腸，等了一段時間後，沒想到一打開電子鍋時，讓他瞬間胃口全失。

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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上貼出一張照片，只見畫面中，一整鍋煮好的白飯，中間卻擺了2根臘腸，外型相當突兀且不美觀，讓他當下立馬胃口全失，尷尬直呼「怪自己，沒事雞婆放臘腸下去一起蒸，一打開胃口都沒了」。

▲網友在煮白飯時放了兩條臘腸。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲網友在煮白飯時放了兩條臘腸。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文一曝光，就引來不少網友笑翻留言，「這個形狀很OK，但顏色要懷疑是不是下消化道出血」、「這照片有味道」、「反正吃下去上廁所出來也一個樣」、「老實說，最後是不是吃下去了！」、「感覺不是很舒服」、「那兩坨我還以為是...」、「抱歉..我笑了」。

不過也有老饕抓出料理問題，直言「你至少也切片啊」、「應該切片鋪開，沒切片裡面的油和香味出不來」、「先切薄片再放下去一起蒸才對吧？」、「正常不是都會切嗎」、「要切，飯才會入味」、「忘了切片～不然有油，飯超香的」、「切片後再放入，美觀加分」。（編輯：陳雅雲）

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