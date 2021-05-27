中國捐疫苗台灣不要？柯文哲「1月預言」曝　網朝聖跪了

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而根據《NOWnews今日新聞》1月專訪台北市長柯文哲時，他當時就表示「我都可以預測得到，三月台灣的政治攻防就是這樣，台灣買不到英美疫苗，且中國大陸他說他免費要送你，台灣就會陷入焦慮。」換言之，時候要不要接受大陸的疫苗，恐怕又會在台灣掀起另一波論戰，而雖然時間點不對，但對比現在，句句話語都正中目前台灣疫苗不足的困境。
貼文一出，網友紛紛回應「太神了，柯文哲怎麼知道會發生這些事」、「剛去看專訪影片了，他真的有說」、「這根本是未來人說詞」、「跪拜柯P，也只有他肯說實話」、「好扯，看了一下專訪片，真的跟現在的情況一模一樣」、「真的未來人，好扯= =」、「為什麼不先說？柯P：我早就說了XD」、「現在看起來真的很諷刺欸....完全命中」、「夭壽，看完影片雞皮疙瘩，只是現在這狀況，還要考慮意識形態嗎，好想哭啊QQ」。
而事實上，對於台灣疫苗相關問題，台北市長柯文哲近日砲火連連，他表示「坦白講，疫苗已經拖太久了，甚至中央希望用國產疫苗，不是說台灣不行，但若要將命運賭在這上面，要想一想。」柯也強調「行政院長蘇貞昌去年說疫苗什麼時候來？現在都幾月了，中央不要一直講一個空泛數字，台灣人民已經等太久了」。
至於總統蔡英文對於疫苗的態度，蔡英文提到，疫苗的購買，都必須由中央統籌，配合中央整體防疫策略，讓疫苗施打都可以順利進行，符合公平性；她說，只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠直接保證跟負擔責任，避免法律與政治雙重風險，但該說法仍舊引發民怨，認為現在非常時期，應盡快策劃別的方案，讓疫苗快速普及。（編輯：張嘉哲）
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