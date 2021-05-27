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中國捐疫苗台灣不要？柯文哲「1月預言」曝　網朝聖跪了

▲針對短期內沒有美國疫苗來台，台北市長柯文哲26日怒嗆「萊豬吃了、軍購買了，然後咧？現在是覺得死了11個還不算多嗎？」句句砲火指向中央。（圖／台北市政府提供）
▲針對短期內沒有美國疫苗來台，台北市長柯文哲26日怒嗆「萊豬吃了、軍購買了，然後咧？現在是覺得死了11個還不算多嗎？」句句砲火指向中央。（圖／台北市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 12:04:44｜2021-05-27 12:56:25

台灣本土新冠肺炎疫情持續延燒，全國三級警戒仍然持續當中，但目前最緊急的問題除了民生經濟受到影響外，就是台灣疫苗數量嚴重不足，而即便中國國台辦日前表示「有民間機構願意捐贈台灣疫苗，協助防疫」，但疫情指揮中心指揮官陳時中日前回應「他們在打的我們不敢用」，引發各界討論。對此，就有網友翻出1月時台北市長柯文哲的受訪影片，直言「柯P是真預言家，對比現況完全命中」。

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有網友在PTT發文指出「柯文哲在今年1月就精準了預測未來走向，雖然當時時間點是說三月，但現在狀況也是一樣，柯文哲當時說台灣買不到英國、美國的疫苗，而且中國會說要免費送你，但台灣就會陷入焦慮，變成政治攻防議題....請問柯阿伯是不是先知啊？」

而根據《NOWnews今日新聞》1月專訪台北市長柯文哲時，他當時就表示「我都可以預測得到，三月台灣的政治攻防就是這樣，台灣買不到英美疫苗，且中國大陸他說他免費要送你，台灣就會陷入焦慮。」換言之，時候要不要接受大陸的疫苗，恐怕又會在台灣掀起另一波論戰，而雖然時間點不對，但對比現在，句句話語都正中目前台灣疫苗不足的困境。

貼文一出，網友紛紛回應「太神了，柯文哲怎麼知道會發生這些事」、「剛去看專訪影片了，他真的有說」、「這根本是未來人說詞」、「跪拜柯P，也只有他肯說實話」、「好扯，看了一下專訪片，真的跟現在的情況一模一樣」、「真的未來人，好扯= =」、「為什麼不先說？柯P：我早就說了XD」、「現在看起來真的很諷刺欸....完全命中」、「夭壽，看完影片雞皮疙瘩，只是現在這狀況，還要考慮意識形態嗎，好想哭啊QQ」。

而事實上，對於台灣疫苗相關問題，台北市長柯文哲近日砲火連連，他表示「坦白講，疫苗已經拖太久了，甚至中央希望用國產疫苗，不是說台灣不行，但若要將命運賭在這上面，要想一想。」柯也強調「行政院長蘇貞昌去年說疫苗什麼時候來？現在都幾月了，中央不要一直講一個空泛數字，台灣人民已經等太久了」。

至於總統蔡英文對於疫苗的態度，蔡英文提到，疫苗的購買，都必須由中央統籌，配合中央整體防疫策略，讓疫苗施打都可以順利進行，符合公平性；她說，只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠直接保證跟負擔責任，避免法律與政治雙重風險，但該說法仍舊引發民怨，認為現在非常時期，應盡快策劃別的方案，讓疫苗快速普及。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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