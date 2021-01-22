專訪／三月上演疫苗大戰？柯文哲預測：大陸會「送疫苗」
記者丁上程 朱啓瑜/台北報導
2021-01-22 07:50:00
2021年起，新冠肺炎疫情在台灣又重新升溫。除了有英國變種病毒入侵台灣外，衛生福利部桃園醫院又傳出多例院內傳染的案例，甚至有向院外傳染的跡象。而台北市長柯文哲日前在接受《NOWnews今日新聞》專訪時，提到「個人預測」大概疫情要到八月才會有所停歇，柯文哲甚至大膽分析，從三月起「疫苗」將會成為台灣政治攻防焦點。
新冠肺炎疫情影響台灣生活，至今已經超過一年時間。雖然歐美各國都相繼完成疫苗研發作業，並且開始讓民眾注射疫苗，不過柯文哲對於疫苗進入台灣一事，有自己獨到的見解。「我都可以預測得到，三月台灣的政治攻防就是這樣，台灣買不到英美疫苗。」說到關鍵處，柯文哲還自己笑了出來，「中國大陸他說他免費要送你，台灣就陷入焦慮。」換言之到時候要不要接受大陸的疫苗，恐怕又會在台灣掀起另一波論戰。撇開疫苗來源與來台時間，對於「如何施打」的問題，有了之前流感疫苗的亂象後，柯文哲也提前要求北市衛生局，一定要制定好相關疫苗施打流程。「第一波一定是先打醫院的醫療人員，再來是打警消老師那種社會工作（人員），打完以後才開始按照年紀。」提到疫苗施打，柯文哲不改過去醫師專業如數家珍，「七十歲以上的打，六十五歲以上的打，再來六歲以下的，我叫他們開始要畫格子，全台北市幾個打針的點，幾個打針的點，可以刷健保卡的，然後登入系統怎麼登，不能一個人打兩個，我們正在規劃」。