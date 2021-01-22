專訪／社宅惹議說清楚！柯文哲：原本的就是火柴盒、爛帳
記者丁上程 朱啓瑜/台北報導
2021-01-22 08:10:00｜2021-01-22 08:40:18
台北市明倫社宅三房型租金高達40500元爭議，引發社會各界對於社會住宅的關注。其中有關社會住宅自償率高達100%，以及租金補貼與社宅制度分開辦理，都造成民眾兩極影響。對此台北市長柯文哲在接受《NOWnews今日新聞》專訪時，也針對各項爭議進行解答，柯文哲強調，社宅不可以亂蓋得像火柴盒一樣不具美感，也不應該「把數本帳簿混在一起，變成一本爛帳」。
針對社會住宅政策，柯文哲侃侃而談，表示在他入主市府之前，除了北市租金補貼，不分薪資級距一率補助5000元外，社宅補助的金額，原本應該「都發局與社會局分開計算」，結果卻都混成「一本爛帳」。「我跟他們說，『不行，不能算在一起，你們就是想要混成一本爛帳。』所以我就規定，都發局跟社會局要分開來算。」柯文哲解釋，社會住宅的租金要先按照原價，前來登記租賃的民眾再依薪資級距，向社會局申請租金補貼與補助。「社會住宅，只是實現居住正義的其中一個方法。」柯文哲坦言，雖然居住正義是當初的重要政見之一，但也不能用居住正義為由，讓社宅租金調降「無限上綱」。「社宅不應該是鄰避設施，以前像安康平宅、福民平宅，就搞得好像貧民窟一樣。」柯文哲直言，他希望社會住宅能夠達到「混居」的概念，讓社宅不被某種既定印象給貼標籤。
談到居住正義，柯文哲則氣憤表示，實現居住正義最直接的方式就是「囤房稅」，可是無論是市議會還是中央都在「打假球」。「針對囤房稅北市府也送了自己的版本進入議會審議，可是就一直被暫擱。」柯文哲無奈表示，若真的要實現居住正義，囤房稅、多屋稅、空屋稅本來就應該要課徵，但現在「每個都在打假球，我也知道啊！」他拿各地的囤房稅制強調，1到3戶一個稅率，3戶以上一個稅率，等於「第4戶到第1萬戶都同樣稅制」，柯文哲直言「台灣的房屋持有成本太低了」。
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