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專訪／健保費調漲仍難撐　柯文哲：小英留給下任總統煩惱

記者丁上程 朱啓瑜/台北報導

2021-01-22 08:00:00

台北市長柯文哲在接受《NOWnews今日新聞》專訪時，預測健保費調漲後，大概只能撐到2024年，直言健保是總統蔡英文留給下任總統的煩惱。
▲台北市長柯文哲在接受《NOWnews今日新聞》專訪時，預測健保費調漲後，大概只能撐到2024年，直言健保是總統蔡英文留給下任總統的煩惱。（圖／記者林調遜攝,2021.1.15）
時間拉回2020年的最後一天，行政院在下午臨時召開記者會，議題聚焦都聚焦在地方返美豬進口自治條例，若與中央法規有牴觸將自動取消或無效。再加上當時台北市長柯文哲獨排眾議，宣布北市跨年晚會續辦，更表示「與陳時中溝通過」，兩人究竟有沒有見面一事，也成為媒體當天關注焦點。但其實那場記者會還有另一大重點，就是健保費小幅調漲，從現行4.69%漲至5.17%，卻被淹沒在其它新聞中，被大家忽略。
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針對健保費調漲一事，曾經為台大醫師的柯文哲相當有感。在接受《NOWnews今日新聞》專訪時直言，健保究竟能不能永續經營，關鍵點在於能不能開源節流。「因為你不敢節流，只好開源，但又不敢大開源，所以只是想撐過一段時間。」柯文哲受訪時越說越生氣，更直言「應該有人去問陳時中，這次漲價能讓健保撐過2024嗎？」反正對總統蔡英文來講，下一任總統已經不是她了，「給下一任總統去煩惱就好，這個政府並沒有解決問題」。
「台灣現在所有的問題，政府都是採取『類固醇政策』。」柯文哲笑得無奈，表示病人吃了類固醇，只會退燒，但病灶仍舊在，「政府並沒有解決問題，只是讓問題繼續『化膿』而已。」對於健保問題，柯文哲綜合醫師與政治人物的專業，表示在解決健保問題前，要先分清楚健保到底是社會福利還是社會保險？「一句話就可以講完了，社會福利，保費就不可以這麼低；如果是社會保險的話，不可以cover那麼多的項目。」柯文哲說，「今天就是我們收社會保險的錢，做社會福利的事，所以健保到最後一定會倒閉」。
 
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