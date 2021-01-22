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專訪／卸任市長後戰2024？柯文哲要帶民眾黨「走得更遠」

記者丁上程 朱啓瑜/台北報導

2021-01-22 07:30:00

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，在接受《NOWnews今日新聞》專訪時，也透露在卸任市長後，希望能夠帶著自己創立的台灣民眾黨，向前走得更遠，且不否認有未來想要選總統的念頭。
▲身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，在接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，在卸任市長後，希望能夠帶著自己創立的台灣民眾黨，向前走得更遠，且不否認有未來想要選總統的念頭。（圖／記者林調遜攝,2021.1.15）
距離任期結束僅剩下不到兩年，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，也開始計畫卸任後的下一步。在接受《NOWnews今日新聞》專訪時，被問到卸任後的目標，是否朝向2024年總統大選？柯文哲並未否認，不過也透露希望能帶著民眾黨一起前進，「一個人走走得快，一群人才走得遠」。
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從2018年連任台北市長後，柯文哲參選總統的風聲，一直都不曾間斷過。2020年時，更有消息指出柯文哲距離登記參選總統僅只有一步之遙，後來在市府幕僚極力勸阻下，才打消參選總統的念頭。而在2020年總統大選後，柯文哲也不只一次在公開場合，表示自己正朝著參選2024年總統的方向做準備。
談到卸任台北市長後，可能僅剩台灣民眾黨主席的頭銜，柯文哲也直言，下一步就是帶著民眾黨繼續向前進。「我們是政黨的主席，坦白講這政黨就純粹選總統來講，這個政黨實在是負擔比收穫多。」柯文哲說，「但是是這樣，『一個人走走得快，一群人才走得遠』。就像結晶體一樣，太快擴張總是會有雜質，但是我們就一步一步慢慢去掉，然後慢慢成形」。

對於民眾黨未來的期望，柯文哲在言談之中也透露滿心壯志。「我希望民眾黨未來可以成為『耶穌會』第二。」柯文哲也以耶穌與12門徒為例，表示基督教之所以能發揚光大，靠的不是耶穌，而是接續香火的12門徒。柯文哲強調，並非現階段民眾黨要達到什麼樣的成就，重要的是能夠將政治信念向後延續。「一開始也是廣招天下英才，但是在過程當中就慢慢地整理、慢慢沈澱。」柯文哲說，「最後理念相符的人，就會慢慢向核心靠過來，就是我們要的人」。
 
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