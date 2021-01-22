專訪／2022接班在即 柯文哲：擔心制度會被下任市長破壞
記者丁上程 朱啓瑜/台北報導
2021-01-22 07:40:00
去年12月25日剛執政滿六週年的台北市長柯文哲，距離卸任僅剩下不到兩年時間，任期即將進入倒數計時階段。在接受《NOWnews今日新聞》專訪時，也對於這六年任期侃侃而談。柯文哲表示，雖然自己在醫學界是頂尖的天才，可是跳到政治圈又是完全不同的領域。「就好像龜兔賽跑，雖然烏龜跟兔子比賽跑永遠比不贏，但如果兔子狂妄到想要跟烏龜比游泳，那可能淹死了。」柯文哲甚至直言，以前當醫師的時候「看不順眼的開除就好」，但現在「不被市民開除就偷笑了」，言談中也透露了六年來從醫師轉為一名政治人物，一路走來的不適應與戰戰兢兢。
柯文哲表示，在他擔任台北市長的六年來，針對財政紀律的改革下了相當大的工夫。信守SOP為準則的他，把過去時常成為政府貪污弊案源頭的招標案，全部採取公開透明的方式進行，按照SOP流程作業，柯文哲更自豪表示，自己上任後除了基層員警或是公務員外，並沒有任何高層官員涉及貪污事項。「柯文哲在當台北市長，貪污很明顯不見了啦！」柯文哲言談中自豪之情溢於言表，表示「台北市政府現階段可以還債、不會欠債，效率大幅提高，預算執行力提高，不過這些東西，太形而上了，老百姓不會太有感覺」。話鋒一轉，談到不到兩年後即將卸任，柯文哲不僅展現出對未來的憂心，也透露指定副市長黃珊珊擔任接班人的原因。「我現在最怕的，就是我這幾年來在台北市政府訂定的制度，換了一任市長後就全部都被推翻掉。」柯文哲也坦言，尋找自己接班人的做法，也是希望未來能夠建立在自己的基礎上，繼續去發揚光大。「不要相信人，要相信制度。」柯文哲語重心長表示，「徒法不足以制行，定在那邊沒有人遵守也沒有用，但有人沒有法律也沒有用，所以應該是要相信制度，然後找到可靠的人」。