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超市沒半包三色豆！他急壞「恐慌了？」　網笑猜買光原因

▲一名網友於超市的三色豆都被掃購清光，讓他嚇壞直喊「開始恐慌了？」對此，就有內行人立馬猜出可能理由而掀起討論。（圖／翻攝路上觀察學院（暫）臉書）
▲一名網友於超市的三色豆都被掃購清光，讓他嚇壞直喊「開始恐慌了？」對此，就有內行人立馬猜出可能理由而掀起討論。（圖／翻攝路上觀察學院（暫）臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 16:48:56

近期新冠肺炎疫情嚴重，台灣本土案例不斷激增，指揮中心宣布全國第三級警戒延至6/14，部分民眾擔憂未來外出恐更加困難，因此趕往賣場、超市等地準備好物資。不過，就有一名網友指出，自己到超市後，意外發現三色豆竟然消失在貨架上，讓他震驚直呼「我是不是可以開始恐慌了？」

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本報先前曾報導《雙北民眾衝超市狂搶物資！名醫曝「這2樣東西」沒人要買》，台大名醫施景中當時提及女兒收到友人回報的超市有趣狀況，發現儘管賣場、超市擠滿人潮，但三色豆和特定泡麵仍然沒人搶購，意外在網路上掀起熱議。然而，26日就有一名網友於臉書社團《路上觀察學院（暫）》上貼出照片，只見畫面中，原本是放著三色豆的貨架，如今已經一片空，讓他嚇壞直喊「我是不是可以開始恐慌了？」

▲網友發現貨架上看不到半包三色豆。（圖／翻攝路上觀察學院（暫）臉書）
▲網友發現貨架上看不到半包三色豆。（圖／翻攝路上觀察學院（暫）臉書）
貼文一曝光，就引來不少網友討論，「家裡冷凍還放著半包，根本沒人要碰，寧可泡麵沒料也不加三色豆」、「真假？！」、「本來就沒進，別自己嚇自己」、「飢不擇食」、「可否告知哪縣市哪區 ，以後不交往」。

其中還有人幽默猜測背後原因，「都被youtuber買去拍素材了吧」、「都被買去拍yt了吧」；綜合網友看法，由於三色豆一直在網路上討論度頗高，這次疫情到來，不少人儘管物資被搶購一空，也不願購買三色豆的情形被大肆報導後，有趣的情況也意外成為不少YouTuber、網紅拍攝影片的題材之一。

但仍有老饕認為三色豆依舊有客群，直言「素食者買的啦～其中一包在我家冰箱，室友的」、「老實說，三色豆如果炒鐵板麵還不錯」、「總會有愛吃三色豆的人吧！不造成食材浪費，很好啊」、「愛吃蔬菜錯了嘛」。

不過亦要提醒民眾，經濟部先前就曾表示，經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲大家防疫優先，應該避免多人群聚；倘若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：陳雅雲）

▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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