超市沒半包三色豆！他急壞「恐慌了？」　網笑猜買光原因

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貼文一曝光，就引來不少網友討論，「家裡冷凍還放著半包，根本沒人要碰，寧可泡麵沒料也不加三色豆」、「真假？！」、「本來就沒進，別自己嚇自己」、「飢不擇食」、「可否告知哪縣市哪區 ，以後不交往」。
其中還有人幽默猜測背後原因，「都被youtuber買去拍素材了吧」、「都被買去拍yt了吧」；綜合網友看法，由於三色豆一直在網路上討論度頗高，這次疫情到來，不少人儘管物資被搶購一空，也不願購買三色豆的情形被大肆報導後，有趣的情況也意外成為不少YouTuber、網紅拍攝影片的題材之一。
但仍有老饕認為三色豆依舊有客群，直言「素食者買的啦～其中一包在我家冰箱，室友的」、「老實說，三色豆如果炒鐵板麵還不錯」、「總會有愛吃三色豆的人吧！不造成食材浪費，很好啊」、「愛吃蔬菜錯了嘛」。
不過亦要提醒民眾，經濟部先前就曾表示，經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲大家防疫優先，應該避免多人群聚；倘若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。