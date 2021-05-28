水煮蛋長「4黑點」！女急壞：咬幾口才看到 內行揭真相
蛋類美食相當多元，包括茶葉蛋、水煮蛋、蒸蛋等，其中水煮蛋料理方式相當簡單，不需要剝殼就可丟入煮沸的水中後，等待熟透就能食用，因此不少人都會在家動手煮。不過，就有一名女網友咬了幾口水煮蛋，才發現上頭長了4個詭異黑點，讓她急壞詢問「幾點黑黑的到底是...」。對此，就引來內行人揭開真相。
編輯中心/綜合報導
2021-05-28 13:47:22
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示剛剛吃水煮蛋時，咬了幾口才發現蛋白上長了4顆黑點，讓她著急詢問「幾點黑黑的到底是...」，文中亦強調並非鐵鍋加醋導致。
問題曝光後，反而引來不少網友歪樓留言，「就是在妳那，難怪昨天打麻將一直摸不到4筒」、「這顆出家的」、「那是胎記（誤」、「沒事，這蛋只是長了幾顆美人痣而已」、「黑頭粉刺」、「四筒啊 ，你聽了嗎」、「這不是蛋，是七龍珠中的四星珠」。
其中就有內行人解答原因，表示「如果是蛋黃上有黑點是因為受精造成；如果是蛋白有黑點就是蛋已經變質，不要食用」。據了解，若是蛋黃上出現黑點，可能是因受精卵導致，或因過度加熱，讓蛋白質裡的半胱氨酸部分分解，產生了硫化氫，再和蛋黃中的鐵結合形成黑色的硫化鐵；不過，若是蛋白上出現黑點，建議不要食用，可能是雞蛋出現變質後的結果。（編輯：陳雅雲）