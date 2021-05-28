好市多蚵仔洗了「鮮味秒不見」？養殖戶解答：這才有問題

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；然而受到本土疫情大爆發，政府呼籲民眾沒事別外出，也使許多人增加在家煮飯的次數，對此，就有一名男網友發文，表示他到好市多買了「蚵仔」，但他不知到底該不該洗，貼文一出，也釣出養殖戶解密。





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該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己第一次買好市多的蚵仔，但他不知道該不該將蚵仔拿出來洗，而他也透露家中長輩都習慣將蚵仔先用鹽水洗個兩三遍，「我自己感覺這樣蚵仔的鮮味會流失ㄝ所以我自己煮的習慣是不洗直接下水，但盒子裡面的水我還是會倒掉」。





原PO也提到，如果是到「市場」買的蚵仔，他還是會稍微用水沖過再下鍋，但因為是「第一次買好市多的蚵仔」，因此讓他很好奇，不知哪種方法才是對的，「請問大家在煮蚵仔湯時，會先洗過嗎？裡面的水可以直接倒湯裡煮嗎，第一次買好市多的，想請教一下各位的經驗，感謝」。





▲一名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

貼文一出，掀起熱議，「我之前不知道要洗，直接下鍋煮，結果整晚都在馬桶上度過....」、「你一定是誤會什麼了，他的鮮味絕對不是因為那些髒水.....」、「之前沒洗就煮來吃，我覺得那些水跟牡蠣的屍水一樣，後來我都會沖一下，味道變淡但是沒有屍臭味，好多了」、「第一次聽到蚵仔不洗，直接煮」、「它超級髒欸，不洗直接煮來吃太可怕了吧」。





也有不少網友紛紛表示，「絕對會洗至少2-3次，還每顆都摸過，看有沒有殘留的殼，要拔起來，摸完會把蚵仔放另一個盆子，不能只有把水倒掉而已，因為碎殼會沉澱在原來的盆子裡 」、「一定要洗呀，因為蚵仔的過濾腮有時會卡泥沙，還會有小碎殼！還有裡面那個水不是蚵仔的精華！那個是海水啦！加進去煮有可能會拉肚子！烤蚵仔攤商經驗談」、「不會流失鮮味，只會把髒東西都清乾淨，一定要洗！不管市場好市多，一定要洗乾淨，洗個2-3次是基本，我看我媽還會用麵粉抓過再衝一次」、「鮮蚵無論哪種包裝、哪裡買，都要確實多次清洗。包裝內的水是要保持水嫩，無關鮮味」。





其中還有一位自稱是「養殖戶」的網友給出建議，「以前我家是養殖牡蠣的，真心給你建議，你的長輩的做法是對的，ㄧ定要洗，現在環境污染很嚴重，只要是新鮮，洗乾淨並不會影響鮮味，不洗才有問題！」。（編輯：郭佩蓉）



