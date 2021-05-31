房市／竹市剛需暫被壓抑　疫情緩才明朗

根據新竹市政府地政處統計，今年第一季新竹市交易量亮眼，不僅如此，待售新成屋售出速度也很迅速，業者表示，新建案的去化速度快加上售價高，也連帶對中古屋市場加分。
財經中心/綜合報導
2021-05-31 08:00:00
新竹市政府地政處公布110年第一季新竹市房地產住宅市場分析，除了年增率62.17%亮眼，報告指出，新竹市房市買氣延續去年下半年的市場熱況，新成屋買氣不墜，110 年第一季待售新成屋戶數持續下降，110 年第一季待售新成屋總計有715 戶，較上季小減33 戶，約有 75.8%集中在東區。近2年公開銷售、待售戶數 50 戶以內的新案，售出速度都頗為迅速，並未累積成為市場賣壓。
不僅如此，信義房屋關埔店主任陳學晟表示，待售新成屋的戶數越來越少，反而對中古屋市場有正面的加分作用，尤其新竹市的園區客大多喜歡買屋齡新的新成屋物件，當購屋族群看過新成屋後，發現不僅選擇性少，價格又比較高，也因此拉抬中古屋的售價。
陳學晟進一步表示，再加上新成屋的公設比越來越高，已達到32~35%，中古屋的公設比較低，光復路周邊屋齡20年以上的房屋，公設比也比新推出的新成屋低，約落在25-28%之間，管理費也相對低，室內使用空間較大，也是優勢。
近期疫情影響，陳學晟表示，尤其是竹科園區客多為高學歷，對於資訊接收速度快，園區裡的企業都啟動分流上班，大多配合政策在家防疫，因此這段防疫過渡期會受影響，不過因為剛性需求不會消失，購屋需求暫被壓抑，後續市場必須等待疫情過後才會明朗。