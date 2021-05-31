房市／疫情更刺激中南部房市　剛需意願強

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信義房屋農十六店店長吳宗德也觀察到，由於近期較難當面拜訪客戶，多透過網路、簡訊方式提供物件給買方參考，而會主動來諮詢的客戶，多是看到喜歡的物件且剛需強烈者，因本就喜歡區段機能、居住氛圍，加上期待此時屋主有讓價空間，因而願意進場。
住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹則表示，南科周邊的LM特區由於新屋供給量相當有限，接下來若要再有土地釋出能夠新推建案，大約要等到3、4年後FG特區開發完成。也就是說，南科持續擴廠、帶動科學園區就業人口的居住購屋需求，但在2025年之前，周邊住宅難有大批釋出，會越來越供不應求，因此，有自住需求者即使是最近疫情干擾，帶看量有減少，但整體購屋意願仍強。
除了剛需強烈的自住客不排斥疫情期間進場，信義房屋南屯市政店店長林明鴻表示，南屯有八期、南七期，公園綠地廣、住宅密度相對不那麼密集，總價2000萬以上名宅也多，因此大約2018年台商回流漸增後，再加上原本中部縣市的中高資產客都會到台中購屋，使整體買氣穩定。近期台灣爆發疫情，但對於中高資產客戶而言，將資金放在不動產市場的意願仍然是高的，主要都是考量土地、人工、建材等成本難以降價，房價保值度相對就高，有購屋或資產配置需求者仍會進場，尤其2500萬左右3至4房、雙車位的產品，頗受青睞。