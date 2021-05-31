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房市／疫情更刺激中南部房市　剛需意願強

▲高雄楠梓購屋族以自住為主，疫情期間剛需意願強。（圖／NOWnews資料照片）
▲高雄楠梓購屋族以自住為主，疫情期間剛需意願強。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-31 08:30:00

台灣新冠肺炎疫情爆發，全台仍在三級警戒。不少網友好奇，原本去年下半年至今年初，房市相當熱絡，如今是否會因疫情更想買房？對此，中南部地區房仲業者觀察，有強勁自住剛性需求的買方，此時詢價甚至下斡旋意願仍強，主要都是希望看看議價空間會不會比較大；另一方面，部分中高資產客戶基於資產配置需求，且考量不動產保值度、穩定性高，也仍有進場意願。

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信義房屋楠梓店主任簡怡仁表示，截至5月底，高大特區幾個社區仍開放帶看，唯對於防疫、消毒各項要求比較嚴格，房仲業者也會配合，讓買賣雙方都安心，不過，整體帶看組數仍有減少。但值得注意的是，楠梓以自住剛性需求的購屋族為主，接到買方詢價的電話卻有增加，甚至下斡旋也更為積極，主要都是考量疫情期間，期待議價空間較大所致。

信義房屋農十六店店長吳宗德也觀察到，由於近期較難當面拜訪客戶，多透過網路、簡訊方式提供物件給買方參考，而會主動來諮詢的客戶，多是看到喜歡的物件且剛需強烈者，因本就喜歡區段機能、居住氛圍，加上期待此時屋主有讓價空間，因而願意進場。

住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹則表示，南科周邊的LM特區由於新屋供給量相當有限，接下來若要再有土地釋出能夠新推建案，大約要等到3、4年後FG特區開發完成。也就是說，南科持續擴廠、帶動科學園區就業人口的居住購屋需求，但在2025年之前，周邊住宅難有大批釋出，會越來越供不應求，因此，有自住需求者即使是最近疫情干擾，帶看量有減少，但整體購屋意願仍強。

除了剛需強烈的自住客不排斥疫情期間進場，信義房屋南屯市政店店長林明鴻表示，南屯有八期、南七期，公園綠地廣、住宅密度相對不那麼密集，總價2000萬以上名宅也多，因此大約2018年台商回流漸增後，再加上原本中部縣市的中高資產客都會到台中購屋，使整體買氣穩定。近期台灣爆發疫情，但對於中高資產客戶而言，將資金放在不動產市場的意願仍然是高的，主要都是考量土地、人工、建材等成本難以降價，房價保值度相對就高，有購屋或資產配置需求者仍會進場，尤其2500萬左右3至4房、雙車位的產品，頗受青睞。

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