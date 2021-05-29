傳遞正能量！廚師夫妻做「幸福司康」力挺醫護：台灣加油

本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增320例本土個案、166例校正回歸，以及21例死亡；而面臨嚴峻疫情，最辛苦的莫過於在第一線奮戰的醫護人員，對此，就有一對廚師夫妻親手做了「司康」挺醫護，並表示「謝謝您們守護我們」、「台灣加油」。





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臉書粉專《下午茶.英國奶奶·司康 Britshake2》昨（28）日發文，表示她老公的姊姊是放射師，需要在第一線工作，而在疫情爆發的這段時間裡，因為工作量太大，就連上廁所的時間都沒有，讓他們感到相當心疼。





雖然因為疫情，他們夫妻倆也要擔心租金、員工薪水、水電費從哪裡來，因為做外帶、外送也有限，「我的夥伴也一直在想辦法，身邊還有很多朋友在吵什麼blue party 還是green party 做的好不好？大家的負能量，都像火山爆發的感覺」。





▲面臨嚴峻疫情，最辛苦的莫過於在第一線奮戰的醫護人員，對此，就有一對廚師夫妻親手做了「司康」挺醫護，並表示「謝謝您們守護我們」。（圖／翻攝自《下午茶.英國奶奶·司康 Britshake2》）

▲一對廚師夫妻為感謝醫護人員，送上司康以表心意。（圖／翻攝自《下午茶.英國奶奶·司康 Britshake2》）

原本她認為做愛心自己做就好，不需要PO上臉書，「一直以來我都自己做，覺得自己知道自己在幹嘛就好，但老公說，現在大家都需要一些正能量，妳也可以去分享正能量給大家」，最後，她也替全台祈福，「希望大家都能平安，如果有需要打氣的單位也歡迎私訊我，我們一週會盡力做1-2次愛心，謝謝醫院的社福室幫忙，謝謝今天幫我做司康的師傅，台灣加油」。





▲一對廚師夫妻為感謝醫護人員，送上司康以表心意。（圖／翻攝自《下午茶.英國奶奶·司康 Britshake2》）

貼文一出，網友紛紛留言，「謝謝你們的愛心！在這時刻有正面的能量真好」、「好感動」、「大家加油」、「謝謝你們～希望大家都做好自己能做的，撐過這波疫情，你們也加油」、「感謝新北有妳」、「好棒喔，ㄧ起加油」。（編輯：郭佩蓉）



