餐廳狂推外帶打折！他臉綠「很多間沒跟上」 內行曝真相
國內三級防疫警戒延長至6月14日，因應出門人潮減少，加上餐廳、小吃店僅能提供外帶服務，不少餐飲業生意大受打擊，為了負荷其成本的支出，不少店家推出「外帶打折」的活動，盼能挺過這波疫情的肆虐。不過，就有網友討論「許多餐廳也還是都沒有打折，到底為何？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-31 11:08:50
原PO在PTT貼文指出「餐廳不能內用只能外帶是不是該降價？以我們最愛的小火鍋為例，內用可以享受冰淇淋、冷飲、白飯、醬料吃到飽，有的還有爆米花跟肉燥讓你淋，最重要是還有冷氣吹，類似的情況還包含牛排館跟鐵板燒，可樂雪碧喝到飽也沒了，玉米濃湯只剩下一小碗，小餐包也沒了，結果外帶價跟疫情前一模一樣，有的也只少10元！到底為何？」
貼文一出，網友紛紛回應「說真的，很多店現在都是賠本做生意了....」、「有得吃已經要偷笑了，還在嫌」、「這波應該會倒掉很多餐飲業....能做外帶的都是在苦撐」、「我也有同樣疑問，明明去現場吃附帶價值的東西沒了，為何沒有降價啊」、「同樣疑惑，冷氣、食材什麼的成本都省了，還賣一樣價錢真的怪」。
不過，也有網友點出關鍵在於「客人數影響銷售額，導致成本佔比偏高」，「雖然是賣同價錢，但是來客數大幅度下降，例如疫情前月銷額20萬，成本10萬，這樣賺10萬；但疫情之後來客數變少，銷售額剩下12萬，成本也省不到哪去，估9萬的話，成本佔比大幅度提升，更別說是那些打7折打5折的店，都是在拼打平店內支出而已，少賺倒是還好，沒虧錢就要偷笑了」。（編輯：張嘉哲）
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