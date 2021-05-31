煮泡麵只丟半包！男驚：誰會這樣　全場秒懂原因：很正常

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貼文一出，網友紛紛回應「我每次半夜也都想過煮半包，但吃完之後就會受不了把另外半包泡起來吃掉」、「關鍵點字抓到，半夜、女生，太罪惡了」、「我上次發現我姐也都煮半包，很驚訝，她說因為她每次都吃不完、」、「我也吃半包，剩一半冰起來下次吃，整包真的吃不完」、「因為半夜吃...所以我也是半包」、「真的就嘴饞想吃但吃不了那麼多 ，煮了吃不下倒掉也是浪費」、「可能是因為半夜怕胖又有罪惡感，下次可以幫他吃另外半包」、「半夜吃一包太飽了！太有罪惡感，我也是半包」。
不過，也有不少人表示「ㄜ...一包都不夠了，半包是兩口嗎？」、「我是1.5包....另外半包收起來」、「有些泡麵就是一包少兩包膩」、「一整包的話，說真的兩三口就不知不覺吃完了欸，難以想像半包的狀況」。而後來原PO女友也出面解釋煮半包的原因表示「正是因為半夜，怕熱量太高，加上吃太多睡覺不好才想說吃半包的」，沒想到男友發文會引發共鳴。（編輯：張嘉哲）
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