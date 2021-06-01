在家爽做布朗尼！「2分鐘食譜」瘋傳 網實作愣：太尷尬
布朗尼其表皮酥脆且內層軟黏，口感介於餅乾跟蛋糕之間，深受許多人喜愛，不過近日因為疫情的關係，很多人無法親臨甜點店來個美味的布朗尼，再搭配熱茶來度過悠閒的午後。不過，近日在網路上就瘋傳「2分鐘做好布朗尼」的食譜，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-06-01 12:37:44
近日小紅書上流傳一個自製布朗尼的方法，其材料也非常簡單，民眾只要將OREO餅乾敲碎之後（一人份大約4至5塊餅），加入牛奶後（不用淹過餅乾）攪拌均勻，接著放進微波爐內微波1分鐘至2分鐘就可取出，香噴噴的布朗尼就出爐完成。
而該做法在海內外都引發網友討論，不少網友實作之後表示「真的有夠好吃的」、「剛出爐好香啊」、「0失敗的超簡單食譜欸」、「就想問，之前認真做布朗尼的人是？」、「老天！真的太簡單了」、「剛剛實作真的好好吃啊」、「好好吃，剛出爐香到不行」、「真的太好吃了，明天晚上再做」。
不過，也有網友實作之後表示「這不是布朗尼...是蛋糕好嗎？」、「無法取代真的布朗尼，就是蛋糕的口感，但疫情間玩一下還不錯」、「真的是布朗尼蛋糕...口感不像正統布朗尼」、「比較偏向蛋糕啦，我個人是覺得很普通」；另外，也有人表示「吼！做一次就不做了，杯子很難洗」、「杯子難洗+1吃完滿臉尷尬」、「微波時間要抓準，我杯子整個卡滿巧克力，很難刷」、「我好像微波時間沒抓好....杯子很難洗」。（編輯：張嘉哲）