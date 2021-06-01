媽晚餐只煮「2道菜」！兒湊近一看秒苦笑 ：食慾完全歸零
近年來民眾開始注意飲食習慣，其中不少人為講求健康，都會選擇利用水煮方式料理食材。不過，就有一名網友指出，因最近天氣較炎熱，導致食慾不佳，就和母親商量以後晚餐就準備青菜即可，但當他回家一看菜色就崩潰直呼「完全食慾歸零！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-01 22:49:34｜2021-06-02 00:49:10
原PO於《Dcard》上發文，表示最近因天氣燥熱，導致食慾不佳，「常常有一餐沒一餐的吃，所以跟家母達成協議，晚餐就準備『菜』就好了，不用煮飯沒關係」。他解釋，家裡煮的菜向來是完全的水煮派，「完全百分百不加任何調味料的等級，所以我偶爾會買個炸的或滷味配著這樣吃」。
不過，當他回家發現母親已準備好晚餐，湊近一看菜色，發現只有「洋蔥和三色豆」兩道料理，讓他臉綠直言「頭一次完全食慾歸零，不過即便如此我還是先聲明我沒有嫌棄喔！....也沒吃就是了 ......出門去買便當好了.....」。
貼文曝光後，就引來不少網友留言，「飲食還是要攝取一定的油脂和鹽分啊！而且這看起來真的引不起食慾」、「我看到也會出去買！超討厭三色豆」、「洋蔥胡蘿蔔切這樣我不行」、「有三色豆不行」、「怎麼能夠把洋蔥煮得這麽令人沒有食慾⋯⋯」、「洋蔥就算了，準備三色豆是沒被打過是不是」。
不過，也有老饕反而大讚直呼「洋蔥很好吃欸欸欸！我也愛三色豆」、「抱歉我怪人，這我愛」、「這種我一定爆吃ㄟ哈哈哈哈」、「我很喜歡...三色豆....看起來好好吃....」、「都是我愛吃的...」、「不錯啊，自己可以買醬料回來加」。
原PO事後也更新內文，表示發文最主要目的並非抱怨，純粹只是分享，「家母也是認為吃外面都不健康，那些多餘的鹽阿、油阿都透過外食攝取了，那在家就吃清淡點就好！」他也很感謝母親每天下廚，「畢竟我國中有開火燒廚房的前科，家母仍心有餘悸，她不說我都忘了XD」。（編輯：陳雅雲）