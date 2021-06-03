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泡麵配雞蛋怎吃才內行？老饕曝「頂級做法」：口感太絕了

▲《小楊聊美食》分享泡麵的3種「頂級吃法」，讓人一吃就發現新大陸。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲《小楊聊美食》分享泡麵的3種「頂級吃法」，讓人一吃就發現新大陸。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 10:51:49

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐，且近日受到疫情升溫影響，不少民眾也開始搶買泡麵。對此，以美食料理聞名的搜狐號《小楊聊美食》提到，其實泡麵也是一道非常好的食材，除了用泡的方法之外，還可以炒、炸等各式吃法，許多人還喜歡在泡麵加一顆雞蛋，同時分享3種「頂級吃法」，讓人一吃就發現新大陸，直呼「口感太絕了」。

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第一種：Q彈炒泡麵

首先把泡麵用熱水浸泡5分鐘左右，大概變軟就可以撈出來瀝乾。然後往鍋裡加入適量食用油，煎一個雞蛋，成形之後把雞蛋炒散，加入切好的胡蘿蔔絲或豆芽菜一起翻炒，再加入剛剛燙好的泡麵，可以使用泡麵附的調味料，只放粉包不放油包，也可以加入醬油、食鹽、辣椒粉、碎肉等食材翻炒，起鍋後撒上蔥花就可以上桌了。

第二種：雞蛋煎泡麵

首先把泡麵捏碎，倒入滾水燙一下，再準備一個小碗，打入3～4顆雞蛋，攪散後把泡軟的泡麵放進去拌勻。加入適量的食鹽調味，就可以熱油一起下鍋煎，煎的時候最好使用平底鍋，把第一面煎到稍微成形之後，再慢慢的翻面煎另外一面，直到兩面金黃酥脆就可以起鍋，最後可以撒上一點點泡麵的粉包、沙拉醬或番茄醬，一口咬下令人忍不住直呼「口感太絕了！」

▲《小楊聊美食》分享泡麵的3種「頂級吃法」，讓人一吃就發現新大陸。（圖／翻攝自《小楊聊美食》）
▲《小楊聊美食》分享泡麵的3種「頂級吃法」，讓人一吃就發現新大陸。（圖／翻攝自《小楊聊美食》）
第三種：水煮雞蛋麵

很多人吃泡麵的時候，都是用開水泡，其實泡麵是煮出來的最好吃，這是大家都公認的美味做法。首先，往鍋裡加入適量食用油，然後把雞蛋放進去煎成荷包蛋，準備一點青菜和蔥花備用。鍋裡加入適量的清水，水滾後倒入泡麵煮軟，泡麵在煮的時候更容易吸水，所以煮出來的口感會很好。且更入味。泡麵差不多要熟的時候，加入青菜和煎好的雞蛋一起煮一會，最後加入調料粉包、油包少許，大火收汁就可以起鍋，裝盤之後撒上蔥花完成這一道料理。（編輯：賴詠璿）

▲《小楊聊美食》分享泡麵的3種「頂級吃法」，讓人一吃就發現新大陸。（圖／翻攝自《小楊聊美食》）
▲《小楊聊美食》分享泡麵的3種「頂級吃法」，讓人一吃就發現新大陸。（圖／翻攝自《小楊聊美食》）
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