鳳梨買太多「如何消滅」？專家曝3絕招：別急著傻傻單吃

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鳳梨果乾：電鍋烘果乾，立馬學起來
材料：鳳梨
作法：
1. 將依照喜好厚度鳳梨切片
2. 放入蒸盤，電鍋蓋留縫，讓水氣蒸發
3. 電鍋保溫一整晚即可
小撇步：蒸盤下方要加盤子接果汁，避免沾鍋
鳳梨滷肉：滷肉加鳳梨，清爽解油膩
材料：鳳梨、五花肉、米酒、醬油、冰糖及蔥蒜
作法：
1. 將五花肉過水，用油煎香表面
2. 加入冰糖、醬油、米酒、水及蔥蒜燒開
3. 加入鳳梨燉煮至入味即可
小撇步：酵素可快速軟化肉質，減少燉煮時間
鳳梨豆醬：古早好滋味，入菜很方便
材料：鳳梨600g、糖80g、鹽40g、豆麴20g
作法：
1. 將鳳梨切塊川燙放涼
2. 在玻璃瓶內放入半罐鳳梨、一半豆麴
3. 將鳳梨與鹽、糖及剩下豆麴裝入瓶中預留至瓶口約2公分空間
4. 輕蓋蓋子，放入陰涼處半個月
小撇步：罐內會產生發酵空氣，需要適時開蓋放氣
針對民眾搶購潮，經濟部表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。