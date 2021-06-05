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鳳梨買太多「如何消滅」？專家曝3絕招：別急著傻傻單吃

▲鳳梨一次買太多怎麼辦？專家分享3絕招，輕鬆變化出豐富口感又好保存。（示意圖／取自pixabay）
▲鳳梨一次買太多怎麼辦？專家分享3絕招，輕鬆變化出豐富口感又好保存。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-05 18:43:34

國內COVID-19疫情嚴峻，不少民眾為了減少出門次數，上超市、賣場採買物資時都會選擇大量採購，盡量一次買足。不過如此一來，免不了會出現某些食材買回太多的狀況，經常看到網友發求救文，徵詢如何快速消耗各類食材的方法。而「台北農產」今（5）日就在臉書分享了快速「消滅」鳳梨的3絕招，一起來看看吧！

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台北農產傳授的達人級鳳梨吃法3絕招如下：

鳳梨果乾：電鍋烘果乾，立馬學起來

材料：鳳梨

作法：

1. 將依照喜好厚度鳳梨切片

2. 放入蒸盤，電鍋蓋留縫，讓水氣蒸發

3. 電鍋保溫一整晚即可

小撇步：蒸盤下方要加盤子接果汁，避免沾鍋

▲達人分享各類鳳梨吃法。（圖／翻攝自台北農產臉書）
▲達人分享各類鳳梨吃法。（圖／翻攝自台北農產臉書）
鳳梨滷肉：滷肉加鳳梨，清爽解油膩

材料：鳳梨、五花肉、米酒、醬油、冰糖及蔥蒜

作法：

1. 將五花肉過水，用油煎香表面

2. 加入冰糖、醬油、米酒、水及蔥蒜燒開

3. 加入鳳梨燉煮至入味即可

小撇步：酵素可快速軟化肉質，減少燉煮時間

▲達人分享各類鳳梨吃法。（圖／翻攝自台北農產臉書）
▲達人分享各類鳳梨吃法。（圖／翻攝自台北農產臉書）
鳳梨豆醬：古早好滋味，入菜很方便

材料：鳳梨600g、糖80g、鹽40g、豆麴20g

作法：

1. 將鳳梨切塊川燙放涼

2. 在玻璃瓶內放入半罐鳳梨、一半豆麴

3. 將鳳梨與鹽、糖及剩下豆麴裝入瓶中預留至瓶口約2公分空間

4. 輕蓋蓋子，放入陰涼處半個月

小撇步：罐內會產生發酵空氣，需要適時開蓋放氣

▲達人分享各類鳳梨吃法。（圖／翻攝自台北農產臉書）
▲達人分享各類鳳梨吃法。（圖／翻攝自台北農產臉書）
針對民眾搶購潮，經濟部表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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