吃水煮蛋咬到「蛋中蛋」！她一看秒嚇歪 全場眼睛亮了
蛋類可以提供豐富的蛋白質與熱量，且料理方式多元，包括煎蛋、水煮蛋、蒸蛋等，成為許多民眾在家自行準備防疫餐的好選擇。尤其水煮蛋料理方式相當簡單，不少人都會在家動手煮來食用。不過就有一位女網友一口咬下水煮蛋卻發現有異，拿出來一看讓她大感意外，也讓其他網友驚呼連連，直呼「可以去買樂透了！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-05 21:50:24｜2021-06-06 11:28:30
有位女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，笑稱「吃蛋，吃到有雙蛋黃的不稀奇。吃水煮蛋遇到蛋中蛋，還帶殼勒！」隨即分享了數張照片，照片中可以看見一顆被咬下一半的水煮蛋，在本該是蛋黃的位置上卻又出現了一顆迷你版的蛋，讓原PO大喊「一屍兩命」。
笑翻的網友紛紛留言回覆說，「健達出奇蛋」、「去買樂透」、「第一次看到」、「跟比較大顆的說：不好意思，胎兒沒保住」、「好神奇」、「俄羅斯娃娃蛋」、「吃到35歲沒看過」。
而為什麼會出現這種「蛋中蛋」，根據外媒之前的相關報導，加拿大學者表示這現象是因為母雞下蛋時，發生反蠕動型痙攣，讓已成形的雞蛋返回輸卵管，導致第二次與卵細胞結合，於是便產生「蛋中蛋」。（編輯：倪浩軒）