30多歲確診女住院5天不治！減重醫：BMI逾30應優先打疫苗

中央流行疫情指揮中心昨（8）日公布國內新增219例COVID-19確定病例，均為本土個案，確診個案中新增22例死亡，其中，一名體重90公斤的30多歲女性，於5月26日發病，5月29日快篩呈陽性，不過，核酸（PCR）檢驗到5月31日由陰性轉陽性，6月1日立刻住院，6月6日即宣告不治。對此，減重醫師蕭捷健在臉書直言「真的不是在嚇大家，減重也是防疫很重要的一部分，體重過重的人會導致身體慢性發炎，造成免疫系統無法好好工作，病毒沒殺死，反而破壞太多正常的組織細胞。」他並建議，BMI超過30也應納入優先打疫苗的對象。





我是廣告 請繼續往下閱讀

蕭捷健醫師發文指出，2018研究表明，脂肪細胞所分泌的瘦素，會造成IL-6（白血球介素-6）等身體發炎訊號增強，造成初期免疫過強。所謂初級免疫，就是病原體和免疫系統的第一類接觸！免疫系統發現從來沒有看過的病原體入侵，就像人類看到外星人一樣，馬上拿起武器攻擊。





▲減重醫師蕭捷健。（圖／翻攝自蕭捷健臉書）

蕭捷健醫師表示，初級免疫是非專一的，假如喉嚨有病毒，免疫系統就會把咽喉附近的正常黏膜組織也一起破壞掉，就像機關槍掃射過一樣，所以感冒一開始我們常常會覺得喉嚨非常的痛。而若是病原體在肺部，造成肺炎或是肺水腫的狀況，當然就會更嚴重了！





蕭捷健醫師說，當我們有抗體之後，就能夠比較精準的去殺死病毒，但是體重過重的人產生抗體的時間較久。他也提到，經濟學人針對英國的統計數據表明，肥胖和糖尿病是增加死亡率最重要的因素，因此他建議「如果慢性病人也能優先接種疫苗，日後BMI超過30也應該納入接種疫苗的對象。」（編輯：許苡晴）



