吃「烤地瓜」該剝皮？兩派人馬戰翻 專家解答了：要注意
隨著現代人逐漸興起的養生風氣，不少人對於飲食也特別的有要求，而超商所販售的地瓜也成為許多外食族方便又營養的選擇。近日就有網友表示疑惑「吃『烤地瓜』該不該剝皮？」沒想到兩派網友對此戰翻，更有專家出來解答，直言「要注意」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-09 10:01:42
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「『烤地瓜』會連皮一起吃嗎？」的文章表示，「大家在吃『烤地瓜』這個食物的時候，會連皮一起吃掉嗎？我是以前不敢吃皮，結果長大以後反而敢吃了，但外面賣的我比較不會連皮一起吃，自己烤的話就一定會連皮一起吃下去了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
有網友認為「會連皮一起吃，不剝皮」，「會，超商買的也會」、「會喔，我阿嬤說連皮吃比較不會脹氣」、「會，懶得剝」、「自烤的會洗刷很乾淨，就會連皮吃。而且刷過的皮會變薄，比較好入口」、「吃啊，皮好吃」，也有網友直言「不會連皮吃」，「不會，因為阿姨也說皮不能吃」、「不會，也不好吃」、「不會，我以前去福和橋下河濱公園騎腳踏車的時候，都可以聞到那邊種菜用糞便施肥的味道，所以我買外面烤的地瓜一定剝皮」。
對此衛福部桃園醫院營養師施桂梅表示，地瓜外皮完全洗淨再經烹煮後，若不覺得口感不佳而想連皮一起吃，是可以增加一些纖維質的攝取，但若小孩或老人家則不建議，因較容易黏在上口腔黏膜，而引發咳嗽或不舒服的感覺。（編輯：王柏文）