女衝好市多補貨！行家見「滿滿戰利品」秒懂：一類型必買
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛；近日，一名女網友到好市多賣場，補貨疫情期間的生活必需品和物資，並曬出一整車滿滿的戰利品畫面，內行網友一看秒懂，直喊「一類型」物品必買。
編輯中心/綜合報導
2021-06-10 11:09:52
原PO在臉書社團《Costco好市多商品消費心得分享區》表示，因為疫情的關係，全台三級警戒又延期，非不得已只好出門再採購一些物資，想要一次購足未來三級警戒解除前所需的物品，她說「這也是疫情假第一次出門採買，冷凍櫃真是最棒的儲存食物空間！」買完回家直接分裝放進冷凍。
畫面中可見，原PO買了滿滿一車的戰利品，除了許多冷凍食品之外，還有牛奶、麥片和衛生紙等民生物資。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「冷凍食品真的必買」、「重點是要先買冷凍櫃哈哈！我也是一次直接買好買滿」、「我也才剛去買了一堆冷凍的食物」、「羨慕家裡有地方擺冷凍櫃！」
對於民眾搶購潮一事，經濟部就表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。