妻買好市多肉粽端上桌！還附刀叉老公困惑 一拆眼睛全亮
端午節連假到來，然而台灣疫情持續延燒，政府呼籲民眾非必要不要做任何移動，亦暫時不要返鄉，雖然不少人因此無法外出遊玩，但不免俗地仍會吃肉粽、午時立蛋，享受端午節特有的習俗文化。不過，就有一名男子指出，老婆幫他準備了肉粽，但詭異的是還附上刀叉給他使用，等到他一拆開粽葉後，瞬間理解老婆的用意。
編輯中心/綜合報導
2021-06-13 17:25:16｜2021-06-13 17:37:26
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示老婆拿出一整顆大肉粽，將其放在盤子上，甚至還附上刀叉準備給他享用，原PO一看就震驚詢問「老婆，請問一下我這顆肉粽怎麼長的怪怪的，還要用刀叉吃？」
隨後老婆就笑喊「我知道你愛吃肉，你這是VIP『超多肉』粽」，聽聞解釋也讓他興奮直呼「真的嗎？看起來比我阿媽包的肉粽還大！」然而當他將粽葉拆開後，才發現裡面包的根本不是肉粽，而是老婆在好市多買的德國豬腳，老婆意外的舉動，也讓他當場笑開懷。
貼文曝光後，就引來不少人興奮留言，「老婆好可愛」、「我以為會幫你去骨去好裡面塞糯米XD」、「娶到好老婆了，很用心」、「這個肉粽好有愛喔！」、「端午節驚喜～好可愛的老婆」、「po主一家太幸福了」、「老婆太有創意了」、「太有才了！」、「滿滿的愛呀！知道你愛肉就滿足你的胃」。（編輯：陳雅雲）
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