鄰居好心送肉粽！男一開臉綠「謝謝再聯絡」 眾反讚懂吃
端午節連假到來，為避免疫情擴散，政府呼籲民眾減少不必要的移動，亦暫時不要返鄉，不少人也因害怕外出增加染疫風險而選擇待在家中，但不免俗地仍會吃肉粽、午時立蛋，以此享受節慶特有的氣氛與習俗。不過，就有一名網友指出，鄰居好心送了一個肉粽給他，一打開卻讓他臉綠直喊「謝謝再聯絡！」但原因曝光後，反而引來老饕大讚直喊「是給懂吃的人吃的！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-13 21:06:16
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示鄰居好心拿了一個肉粽送給他，但當他一打開後竟發現是不合他口味的「鹹粽」，因而崩潰直呼「謝謝再聯絡，我真的無法接受鹼粽…我就問一句鹼粽到底是誰在吃的啊？」
貼文曝光後，反而引來不少網友傻眼留言，「你的鄰居看到這篇文一定很難過，給你吃還要被公審」、「鹼粽是給酸民吃的，吃下去就中和了」、「好可憐的鄰居...送人家吃還要被嫌...」、「好不好吃看個人，不必放上來嘴別人的好意，你的鄰居不知道好意被人踐踏會作何感想」、「如果我是你鄰居，一定給你兩巴掌，這麼好吃的東西」、「簡單說一句，鹼粽是給懂吃的人吃的」。
甚至有老饕不藏私分享吃法，「冰冷藏後，取出加蜂蜜，好吃」、「超愛，沾砂糖好吃」、「這個加砂糖超好吃的阿」、「小時候很愛這個，還指定要加豐年果糖」、「我會將鹼粽切小塊，放入冰涼的黑糖水或冬瓜茶裡」。
但亦有人坦言真的不太能接受鹼粽的口感，直言「我也不愛，有一種像化學味道」、「我也不喜歡，我還覺得發明鹼粽的人 才厲害勒」、「我也不愛，但我阿公阿嬤超愛」。（編輯：陳雅雲）