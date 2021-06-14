超級準！選哪種料理「最下飯」　測你結婚後會出現的危機

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A、魚腥草：
選擇魚腥草的，你的婚姻可能會陷入信任危機。在日常生活中你是一個謹小慎微的人，不管是在結婚前還是婚後，你總是提防著對方，自己的警惕心也是非常的強，一旦對方對你有隱瞞的事情，你就會有種患得患失的感覺，這也讓對方覺得你不信任他，彼此都不信任，就會讓婚姻陷入信任危機，兩個人的距離也會越走越遠的。
B、韭菜河蝦：
選擇韭菜和蝦，你的婚姻可能會陷入任性危機。你這個人一直以來都是以自我為中心，很少考慮別人的感受，你心情好的時候就會對身邊的人很好，心情不好的時候也會把你的壞心情帶給別人，而你的另一半在剛開始的時候也會無限的關懷你，也逗你開心，但你要知道人的耐心都是有限的，次數多了也會讓對方感覺到很疲倦，如果他不再哄你了，你該怎麽辦？其實愛是相互的，兩個人彼此都要付出，這樣才能更好的維持這段婚姻，才會更加的幸福。
C、鮮魚湯：
選擇鮮魚湯的，你的婚姻可能會陷入控制危機。你是一個很強勢的人，不管是在工作上還是在家庭裡都非常的強勢，希望別人都聽你的，由於你超強的控制欲，也會讓對方覺得很不自由，久而久之，你們兩個人的共同語言也是越來越少，甚至會讓對方躲著你。
D、老乾媽：
選擇老乾媽的，你的婚姻可能會陷入依賴危機。你在生活中是個很缺乏主見的人，很喜歡依賴對方，依賴對方是一件好事，但是過度的依賴還沒有主見，這就會讓人覺得你這個人太沒有個性了，如果遇到事情，問你你也不知道該怎麽辦，這也會讓別人覺得你還沒有存在感，時間長久下去，你們倆人的感情也會變得像死水一樣，很快就會陷入厭倦期的。試著學會自己拿主意，有個性一點，獨立一點，不僅會贏得別人的尊重，也會讓對方對你刮目相看。（編輯：王柏文）