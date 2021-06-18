房市／居家悶壞了　網友買小宅卻想換屋

因為預算考量，許多人會選擇在蛋黃區買小坪數住宅，不過近期疫情爆發，持續三級警戒在家工作，才發現小坪數空間使用不足，興起了想換屋的念頭，專家表示，可選擇往外圍區域換大一點的空間，不過疫情期間轉手不易，建議可另找工作獨立空間，暫時先舒緩目前空間不足的情況。
財經生活中心/綜合報導
2021-06-18 08:30:00
有網友在台北市內湖區花費總價2000萬買室內坪數15坪的小宅，因為小宅空間不足，又沒有陽台可透透氣，在家裡防疫簡直悶壞了，已有換屋的想法。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨對此表示，預算有限才會買市區小宅，疫情期間轉手恐不易，現階段疫情期間可先忍耐，若是想往外圍換大一點的空間。
徐佳馨建議，短期因在家上班的空間侷促感，可透過其他方式解決，像是有朋友找疫情期間暫停停業的咖啡店，短租一個月，既有獨立空間又能增進工作效率。
信義房屋五股重劃店店長林士凱表示，在蛋黃區買小宅，主要是先求有再求好，之後若因為居住空間不足，要換大一點房屋，可往外圍買，若是一開始就買在蛋白區，想買更大坪數的房屋，就要往更外圍找，選擇性也變少。
林士凱表示，現階段一定會感到不便，短期必須忍受，若是沒有搬家的打算，預算又充足，可以找裝潢公司重新設計視覺、收納、動線、照明，讓15坪的小宅，可以透過設計營造生活感，舒緩空間的不足。
此外，北市其實有許多小的社區公園，林士凱建議，選擇小宅時，可選擇鄰近社區公園，林士凱表示，這類的社區公園小且零散分布在市區，可以避免過多人聚集，但在家防疫若是悶過頭，也可下樓透透氣，也不會與太多人接觸，或是選擇有中庭、頂樓花園的社區。