客服年收入破百萬？過來人抖出「高薪內幕」：真的太累了

透過自己的能力與經歷，一步步在職場向上爬，直到擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的。日前就有名網友好奇從事「客服」行業在職場上是否不太有競爭力，甚至擔心未來智能機器化的時代即將被取代，不過卻有過來人透露客服人員薪水其實有辦法高達年薪破百，更感嘆直呼「客服真的太累了」。

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這名網友在社群論壇

《Dcard》

上針對客服這份工作好奇發問，他先是強調自己認為客服這份職位除了抗壓力高、需要非常多的耐心外，還得每天在第一線應付各種奧客，不過他也好奇這份工作比起其他部分，專業性是否相較更低，「總覺得這個職位是不是只要能『忍』大部分的人都可以做？」

▲客服人員時常得代表公司站在第一線與顧客溝通。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

此外，他也針對社經地位解釋，普遍民眾得知從事客服時，反應多半是「哦！只是做客服，沒什麼厲害的」，更認為客服除了得承受負面情緒外，薪水也不怎麼優渥，這也讓他不禁擔心的表示「感覺沒太大的發展空間啊！是否只能剛畢業當磨練個 1~2年，最好趕快換職務？」。

不過文章曝光後，有過來人就解釋事實上客服工作還是能夠坐擁高薪，且認為客服必須面對民眾，幫忙處理任何問題，並非相當容易，「不得不說，金融業客服真的很操，當初同期的朋友年薪快破百了，我卻撐不下去」、「金融或電信客服沒有低薪吧，福利算很不錯了」、「去年開始就很多人很閒打客服，打來就罵真的是受不了，後來決定離職，考個研究所精進自己，客服真的太累了」。此外，日前也有網友指出部分行業的客服還

。（編輯：楊智傑）