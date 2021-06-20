蘿蔔湯怎麼煮才美味？老饕激推「神配料組合」：一定要加

受疫情影響，餐廳不開放內用，讓很多人紛紛開伙下廚，而「蘿蔔湯」也是不少人會煮的家常料理之一，不過就有網友好奇，蘿蔔湯要怎麼煮才會專業又好喝，貼文一出，老饕則激推「神配料組合」，表示煮蘿蔔湯一定要加。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在PTT以「『蘿蔔湯』要加排骨還是香菜比較專業？」為題發文，表示如果煮蘿蔔湯這道料理要加分的話，是要加「排骨」還是「香菜」才對，「哪個比較專業又好吃啊，但我全都要啦，排骨跟香菜都要加爆，預算無上限」。





▲有網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

不過，也有許多老饕認同原PO，表示無論是排骨還是香菜都要加，另外，還要配上芹菜、貢丸和胡椒粉，「少了胡椒粉就少一味」、「一定要加胡椒粉+1」、「香菜／芹菜加爆」、「都加才是王道」、「都加！另外還要再加芹菜」、「排骨、貢丸和香菜是基本的」、「胡椒粉、芹菜+1」、「兩個都加完美」、「還要貢丸跟芹菜加爆」、「加貢丸」、「排骨熬湯，起鍋丟一大把香菜和芹菜末，超讚的啊」。（編輯：郭佩蓉）



